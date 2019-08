«Er rieb sein steifes Glied im Tram an mir»

Claudia C.* stieg am Dienstag nach der Arbeit am Paradeplatz in Zürich ins 13er-Tram ein. «Es hatte sehr viele Leute», sagt sie. Sie habe sich schon ins Fahrzeug hineinquetschen müssen. «Dann drückte mich von hinten ein Mann in die Leute hinein.»

Der Mann, der laut C. etwa 55 Jahre alt war und eine beige Hose trug, habe dann zu stossen angefangen und sich an ihr zu reiben. «Zuerst dachte ich, seine Tasche schlage an meinen Körper.» Irgendwann hat sich C. gestört gefühlt und nach hinten geblickt. «Ich schaute ihn von oben bis unten an und merkte, dass der Mann sehr gut sichtbar ein steifes Glied hatte», sagt C.

«Er hat auf eine Reaktion gewartet»

Er habe so getan, als sei nichts passiert, habe sich leicht abgewendet, aus dem Fenster geschaut und C. seitlich weiter beobachtet. «Er hat gewartet, ob und welche Reaktion von mir kommt.» C. war perplex. «Eigentlich wollte ich ihm sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Aber ich habe in diesem Moment keinen Ton rausgebracht.»

Erst als die 40-Jährige aus dem Tram ausstieg, konnte sie ihrer Freundin, die mit ihr im Tram war, das Geschehene schildern. Währenddessen sei der Mann ebenfalls aus dem Tram ausgestiegen, ein Stück nach hinten gelaufen und wieder ins Fahrzeug eingestiegen.

«Arbeitskollegin hat die gleiche Beobachtung gemacht»

«Meine Freundin und auch meine Arbeitskolleginnen sagten mir, dass ich den Vorfall unbedingt melden muss», sagt C. Beim Sprechen über das Geschehene sei herausgekommen, dass eine Arbeitskollegin circa 15 Minuten später denselben Mann beobachtet hatte, wie er die gleiche Handlung bei einer anderen Frau vollzog. «Es war klar, dass wir zur Polizei gehen müssen, damit der Mann gefasst wird und keine weiteren Frauen mehr bedrängen kann.»

Sie sei deshalb am Mittwoch mit der Arbeitskollegin auf einen Polizeiposten gegangen und habe Anzeige erstattet. «Sie haben uns gesagt, dass wegen desselben Mannes am Dienstag bereits eine Meldung eingegangen ist.» Die Polizei sei auch an den Paradeplatz ausgerückt, habe den Mann aber nicht vorfinden können.

Zwei Anzeigen sind eingegangen

C. ist immer noch sprachlos und schockiert, wenn sie an den Vorfall denkt. «Er hat die Situation, dass viele Leute im Tram waren, schamlos ausgenutzt. Und das nicht nur bei mir.» Sie appelliert an alle betroffenen Frauen, sich bei der Polizei zu melden, «damit das niemandem mehr passiert».

Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich, bestätigt, dass die Polizei ausgerückt ist und zwei Anzeigen eingegangen sind. Die Ermittlungen laufen.

*Name der Redaktion bekannt

(jen)