«Es hat mehrere Male laut geknallt»

In Zürich Wiedikon brennt derzeit ein Gebäude an der Schimmelstrasse, in der Nähe des Pubs «Mc Gee's». Eine Leser-Reporterin, die in der Nähe des Hauses wohnt, wurde frühmorgens um circa 6 Uhr durch einen lauten Knall aufgeweckt – daraufhin habe es im Erdgeschoss des Gebäudes angefangen zu brennen. Wie sie erzählt, hat es danach erneut «mehrere Male laut geknallt», dabei seien die Flammen immer wieder aufgelodert.



Die Stadtpolizei Zürich bestätigt einen Einsatz, kann aber noch nichts über die Brandursache sagen. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Auch ob es Verletzte gab oder Anwohner evakuiert werden mussten, konnte die Polizei nicht bestätigen.





