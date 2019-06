«Es ist, als ob ich meinen Sohn verloren hätte»

Der Winterthurer S. K.* (25) ist am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall im Kosovo auf der Strecke Pristina-Ferizaj ums Leben gekommen. Der Schweizer mit türkischen Wurzeln war der Manager von Rapper Azet und Rapper Mero.

Polizisten, die vor Ort waren, sagen zu «Indeksonline», dass K. mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein muss: «Einzelteile des Porsche Cayennes wurden bis zu 200 Meter weit weg geschleudert.»

«Die Familie ist am Boden zerstört»

Sado Maksuti (43), ein langjähriger Freund von K., sagt zu 20 Minuten: «Bekannte aus Kosovo riefen mich an und erzählten mir, was vorgefallen ist. Für mich ist es so, als ob ich meinen Sohn verloren hätte.» Maksuti informierte die Familie von K. über dessen Tod. «Ich musste so etwas zum ersten Mal machen und ich hoffe, dass es auch das letzte Mal war. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Die Familie ist am Boden zerstört.»

Maksuti kannte K. und dessen Zwillingsbruder seit rund zehn Jahren: «S. machte die KV-Lehre bei mir. Er war ein intelligenter und lustiger Mensch, der es mit allen gut hatte und beliebt war.» K. sei im Management-Geschäft sehr erfolgreich gewesen.

Weiter erklärt Maksuti: «Wir reisen heute noch mit der Familie nach Kosovo. Von dort aus geht es dann in die Türkei, wo S. beerdigt wird.» Über die Aussagen der Polizei, dass der Unfallfahrer mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein müsste, möchte sich Maksuti nicht äussern, stellt aber klar: «S. liebte schöne Autos, war aber nie zu schnell unterwegs.»

«Man erkannte nicht einmal, welche Marke das Auto hat»

Der Kosovare L. S. (29) war in den frühen Morgenstunden ebenfalls mit Bekannten unterwegs, wie er zu 20 Minuten sagt: «Wir standen an einer Tankstelle und verfolgten die vorbeifahrenden Autos. Dieses Auto fiel uns speziell auf, weil es mit einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs war. Nach Augenmass würde ich sagen, dass der Fahrer mit rund 160 km/h unterwegs war. Herumstehende kommentierten seine Geschwindigkeit ebenfalls.»

Nach rund 15 Minuten seien sie an der Unfallstelle, die rund drei Kilometer von der Tankstelle entfernt sei, vorbeigefahren. «Man kann diesen Moment nicht beschreiben. Es war einfach krass. Man erkannte nicht einmal mehr, welche Marke das Auto hat. Wir alle waren sehr betroffen.»

Rapper Azet: «Ich hätte für dich getötet»

Inzwischen hat sich auch Azet über seine Beziehung zu K. geäussert. Der Rapper schreibt: «Du warst mein Bruder, mein Partner, der Mensch der 24 Stunden an meiner Seite war. Ich hätte für dich getötet und wär gestorben für dich. Jetzt bist du von uns gegangen. Möge Allah dich im Paradies aufnehmen. Ich kann es nicht realisieren. S. mein Bruder.»

Dieses Bild postete Azet am Samstagnachmittag auf Instagram.

* Name der Redaktion bekannt

