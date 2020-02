«Es ist schrecklich, Eslem so zu sehen»

Bereits als Eslem ein Jahr alt war, erhielten die Eltern die Schockdiagnose. «An ihrem ersten Geburtstag im Januar 2018 wurde bei ihr Leukämie festgestellt», sagt Vater Hasim Boz aus dem Aargau. Damals habe seine Tochter den Krebs mit Hilfe einer Chemotherapie innerhalb von einem Jahr und sieben Monaten besiegt. Die Eltern atmeten auf.

Doch vor einer Woche kam der unerwartete Rückfall: «Es war ganz schlimm. Eslem hatte Knochenschmerzen, war bewegungslos und ist nur steif dagelegen», erzählt Boz. Nun liegt die Dreijährige wieder im Kinderspital Zürich und muss eine Chemotherapie über sich ergehen lassen. «Es ist schrecklich, die eigene Tochter so zu sehen. Wir sind sehr traurig.» Sie hätten gedacht, die schlimmste Zeit hinter sich zu haben, und jetzt gehe es wieder von vorne los.

«Wann können wir nach Hause?»

Mit der Chemotherapie bekomme man die Krebszellen zwar unter Kontrolle, für eine Heilung brauche seine Tochter einen passenden Spender von Blutstammzellen, so Boz. Dieser werde nach der Untersuchung ihres Knochenmarks in einem weltweiten Register gesucht. Die Suche quält die Familie. «Es ist ungewiss, ob und wann ein Spender gefunden werden kann. Diese Unsicherheit macht uns Eltern kaputt.» Darum haben sie einen Wunsch: «Es sollen sich so viele Menschen wie möglich registrieren, damit es in Zukunft nur noch einen Klick braucht, bis ein Spender gefunden wird. Wir müssen einen Spender finden, sodass sie gesund weiterleben kann.»

Eslem gehe es mittlerweile etwas besser. «Nach den ersten schwierigen Tagen kann sie sich nun wieder bewegen und mit uns reden», so der Vater. Seine Frau sei rund um die Uhr bei ihr. Auch er sei so oft wie möglich im Spital. «Unsere Tochter fragt ständig, wann sie wieder nach Hause kann – das tut weh.» Die Familie hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: «Wir sind überzeugt, dass Eslem wieder auf die Beine kommt. Sie hat den Krebs bereits einmal besiegt und wird es wieder schaffen.»

Schwierig, den richtigen Spender zu finden

Blutspende SRK Schweiz hat das Schicksal des Mädchens auf Instagram gepostet, um auf eine Registrierung in der Datenbank aufmerksam zu machen. «Es ist sehr schwierig, für Patientinnen und Patienten einen passenden Spender zu finden», sagt Direktor Bernhard Wegmüller. Damit eine Transplantation von Blutstammzellen gelinge, müssten Gewebemerkmale von Spender und Empfänger übereinstimmen. Diese Merkmale sind vererbt.

Insgesamt sind 147'960 Menschen in der Datenbank für Transplantation von Blutstammzellen gelistet. Jährlich registrieren sich bis zu 15'000 Personen. «Je mehr Menschen sich registrieren und bereit sind zu spenden, desto grösser ist die Chance, rechtzeitig eine passende Spende zu finden.» Um sich als Spender zu registrieren, muss man zwischen 18 und 55 Jahre alt, in guter gesundheitlicher Verfassung und in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein krankenversichert sein.

Sobald ein passender Spender gefunden wird, werden in den meisten Fällen Blutstammzellen aus dem peripheren Blut entnommen. «Der Vorgang dauert drei bis sechs Stunden und es entsteht kein nennenswerter Blutverlust», sagt Wegmüller. Unmittelbar nach der Spende könne man sich müde fühlen. Diese Müdigkeit halte aber nicht allzu lange an und nach einigen Tagen sei man in der Regel wieder fit.

Auf der Webseite der SRK Schweiz können Sie sich als Spender registrieren.

