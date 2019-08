«Es kam ganz viel Rauch aus dem Haus»

Am Freitagnachmittag ist bei der Schifflände in Schaffhausen ein Brand ausgebrochen. Leser-Reporter M. T.* war gerade vor dem Fernseher, als er plötzlich Rauch wahrgenommen hatte. Das kam ihm merkwürdig vor und er ging ans Fenster. «Ich bin erschrocken. Aus einem Haus auf der anderen Seite des Rheins ist ganz viel Rauch gekommen», so der 26-Jährige. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und ist daran, das Feuer zu löschen.



Die Schaffhauser Polizei bestätigt den Brand auf Anfrage. Derzeit könne man noch keine weiteren Angaben zu der Ursache des Brands machen. Personen sind keine verletzt worden.

Update folgt...

*Name der Redaktion bekannt

(lar)