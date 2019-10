«Es liegen sogar kaputte Velos und Pfannen rum»

Kaputte Velos, Pfannen und zerrissene Abfallsäcke – eine Leser-Reporterin beschwert über die aktuellen Zustände in Spreitenbach AG. «Es ist krass, wie viel Abfall überall auf der Strasse liegt», sagt sie. Sie findet das schlecht fürs Image der Gemeinde: «Das tut dem Ruf von Spreitenbach nicht gut, wir stehen ja sonst schon nicht so gut da.»

Umfrage Halten Sie die Abfallregeln in Ihrem Wohnort immer ein? Klar! Was ist denn das für eine Frage?

Es ist schon vorgekommen, dass ich etwas ohne offiziellen Abfallsack entsorgt habe.

Nein, ich zahle doch kein Geld für gebührenpflichtige Abfallsäcke.

Die Frau vermutet, dass ein neues Reglement der Grund für den herumliegenden Abfall ist. Am 1. Oktober ist in Spreitenbach nämlich ein neues Abfallentsorgungsreglement in Kraft getreten. Bisher mussten die Einwohner abhängig von der Wohnungsgrösse eine Jahresgebühr für die Entsorgung von Kehricht bezahlen. Neu gibt es eine kleinere Grundgebühr und neue, weisse gebührenpflichtige Abfallsäcke.

«Es gibt notorische Abfallsünder»

Für Spreitenbachs Gemeindepräsidenten Valentin Schmid (FDP) ist die Angelegenheit nicht so dramatisch: «Von einem Abfallproblem kann man nicht sprechen.» Nur bei drei von rund 1000 Liegenschaften gebe es grössere Probleme. «Deren Eigentümer wurden von der Gemeinde bereits abgemahnt.» Bei einer Liegenschaft sei zudem schon aufgeräumt worden.

«Im Grossen und Ganzen wird das neue Reglement aber gut eingehalten», so der Gemeindepräsident. Dennoch gebe es einige Einwohner, die die neuen Regeln noch nicht kennen, sowie notorische Abfallsünder. «Abfall, der nicht in einem Gebührensack entsorgt ist, wird konsequent nicht mitgenommen.»

Auf der Website der Gemeinde heisst es dazu: «Nicht korrekt bereitgestellte oder zurückgelassene Abfälle auf öffentlichem Grund werden untersucht. Die Verursacher haben alsdann die Entsorgungs- und Untersuchungskosten zu bezahlen.» Zudem müssen Abfallsünder mit einer Geldbusse von bis zu 2000 Franken rechnen.

(stv/tam)