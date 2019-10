«FCZ-Ultras wollten mit Metallstangen angreifen»

Im Letzigrund duellieren sich die Challenge-Ligisten FC Vaduz gegen GC Zürich. Es ist Freitagabend. Die Stimmung ist angespannt. Der Heimklub gibt in den letzten 20 Minuten seine 3:1 Führung aus den Händen. GC-Anhänger zünden Stühle an. Sie sind wütend. Denn der Wiederaufstieg in die höchste Liga rückt mit jedem Unentschieden, jeder Niederlage weiter in die Ferne.

Nach dem Schlusspfiff strömen die Zuschauer aus dem Stadion. Eine Gruppe von rund 40 Anhängern setzt sich ab und marschiert auf der Herdernstrasse. Polizeiautos fahren hinterher.

«Die Stimmung war sehr aggressiv»

Dann herrscht plötzlich Aufregung. Ein Anwohner erzählt: «Ich sass in der Stube und hörte, wie Leute draussen rumschrien.» Er geht hinaus und beobachtet, wie sich Vermummte in einer Seitenstrasse formieren, in den Händen halten sie Metallstangen. Es waren mutmasslich FCZ-Ultras, welche auf die GC-Anhänger warteten, die sich in diese Richtung bewegten. «Es war ein Hinterhalt», sagt der Anwohner.

Die Polizisten, welche hinter dem GC-Mob fahren, merken, dass etwas nicht stimmt und fahren mit ihren Fahrzeugen nach vorne. Dabei werden sie laut einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich «massiv angegriffen». Zur Verteidigung setzten die Beamten Gummischrot und Pfefferspray ein.

«Die Meute, die sich in der Seitenstrasse versteckt hatte, rannte ins Quartier», so der Anwohner. Eine Person konnte trotz Flucht eingeholt und festgenommen werden, teilt die Stadtpolizei Zürich am Tag danach mit. «Ich glaube, die Polizei konnte durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindern. Die Stimmung war sehr aggressiv», sagt der Anwohner.

Transfer sorgt für Wut

Dass FCZ- und GC-Anhänger sich gegenseitig angreifen, ist keinesfalls ein neues Phänomen. Die Stimmung ist aber derzeit durch verschiedene Faktoren aufgeheizt, wie ein Insider berichtet. Aufseiten der GC-Supporter sind es nicht nur die schlechten Resultate der Mannschaft, sondern auch ein Transfer: Oliver Buff, für viele der personifizierte FCZ.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler war jahrelang beim Stadtrivalen, machte dort auch seine Lehre auf der Geschäftsstelle. «Buff: 27 Jahre Hurensohn» stand auf einem Transparent der GC-Anhänger beim ersten Spiel nach Bekanntgabe des Wechsels.

Stadion-Abstimmung

Auch die erneute Stadion-Abstimmung sorgt für Missmut. Obwohl das Volk sich für ein neues Stadion ausgesprochen hat, regt sich weiter Widerstand. Gegen den privaten Gestaltungsplan «Areal Hardturm - Stadion» wird von der IG Freiräume Zürich West das Referendum ergriffen, weshalb es erneut zu einer Abstimmung kommen wird.

Nicht ausser Acht gelassen werden darf, so der Insider, dass die Stadtrivalen GCZ und FCZ nun nicht mehr in der gleichen Liga spielen. «Wenn ein GC-Spiel an einem Freitagabend im Letzigrund stattfindet und die FCZ-Anhänger kein Spiel haben, kommen sie schnell einmal auf die Idee, ihre Rivalen anzugreifen.»