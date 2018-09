«Der Fahrer sagte, dass er einen Aussetzer hatte»

Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in den Gartensitzplatz des Restaurants Sternen in Sternenberg gefahren. Der 75-jährige Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Eine 72-jährige Frau, die im Restaurant zu Gast war und auf dem Gartensitzplatz sass, wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

Über die Ursache des Unfalls ist noch nichts bekannt. Die Wirtin des Restaurants Sternen, Marianne Brühwiler, erzählt nun gegenüber «Züriost», wie sie diesen Schock-Moment erlebt hat.

Fahrer sagte, dass er einen Aussetzer hatte

Die 72-Jährige sei vom Auto mitgeschleift und gegen die Wand gedrückt worden. Die Wirtin habe dann zusammen mit anderen Gästen das Opfer unter dem Auto befreit und sich dann noch um die Autoinsassen gekümmert. «Der Fahrzeughalter hat danach gesagt, dass ihm schwarz vor den Augen geworden sei. Dass er einen Aussetzer gehabt habe.»

Beim Restaurant hat man inzwischen auch schon erste Massnahmen getroffen: Schwere Steine wurden zwischen Vorplatz und Strasse aufgestellt.

