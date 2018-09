«Fuck Fifa» an Fussball-Museum gesprayt

Am Montagabend wurde das Fifa-Museum in Zürich besprayt. Ein Leser-Reporter berichtete gegenüber 20 Minuten von mehreren Polizeipatrouillen, die am Tessinerplatz im Einsatz seien.

An einer Glasfassade ist in Grossbuchstaben der Schriftzug «Fuck Fifa» zu lesen. Ob die Sprayeraktion in Zusammenhang mit der gleichzeitig laufenden Wahl des Weltfussballers in London steht, kann nur gemutmasst werden.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz auf Anfrage von 20 Minuten. Drei Personen seien zur Kontrolle auf den Posten gebracht worden.

(20 Minuten)