«Blitzer im Gubrist-Tunnel sind reine Schikane»

Staus zu jeder Tageszeit sind im Gubristtunnel die Regel. Umso erstaunter war ein Leser-Reporter, als es neulich gegen 22 Uhr in Richtung St. Gallen kaum Verkehr hatte. «Ohne gross nachzudenken, stellte ich den Tempomaten auf 100 km/h ein», sagt er. Ein Irrtum: Zwar gilt in Fahrtrichtung Bern die Geschwindigkeitsgrenze von 100 km/h, in Fahrtrichtung St. Gallen beträgt diese jedoch 80 km/h.

Tatsächlich blitzte es dann plötzlich aus einer Notfallnische, so der Leser: «Das Fahrzeug vor und jenes hinter mir gleich mit.» Für ihn reine Schikane: «Endlich kann man in diesem Tunnel einmal mehr als nur 30 km/h fahren. Dann hat die Polizei nichts Besseres zu tun, als einen Radar zu verstecken, um den Verkehr künstlich auszubremsen.»

«Lukrativer Tag für Polizei»

Zudem sei die Röhre gut ausgeleuchtet gewesen und es habe keine Hindernisse gegeben: «Klar, nach dem Tunnel kommt eine Baustelle. Wenn schon, dann wäre dort ein Blitzer angebracht.» Seine Freundin sei am selben Abend ebenfalls durch den Gubrist gefahren: «Vor und hinter ihr herrschte ein Blitzlichtgewitter.» Das müsse für die Polizei ein lukrativer Tag gewesen sein, vermutet er: «Vielleicht will sie am Ende des Jahres nochmals die Kassen auffüllen und stellt deshalb überall Blitzer auf.»

Der Leser, der noch auf den Bussenzettel wartet, betont, dass er kein Raser sei: «Ich möchte auf verkehrsarmen Strassen einfach zufahren können, ohne alle zwei Sekunden auf den Tacho schauen zu müssen.» Er ist auch überzeugt, dass diese Blitzeraktionen nur unnötigen Schleichverkehr verursache: «Dann fahren Leute auf Überlandstrecken 60 km/h oder viel zu langsam auf dem Überholstreifen aus Angst, geblitzt zu werden.»

Hauptursache für Unfälle

Kapo-Sprecher Rebecca Tilen sagt dazu, dass es der Grundauftrag der Polizei sei, die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten: «Damit verbunden ist die flächendeckende Überwachung der geltenden Geschwindigkeitsvorschriften.» Dies insbesondere deshalb, da die Nichteinhaltung nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle sei.

Im Gubristtunnel in Richtung St. Gallen stehe die Herabsetzung der Geschwindigkeit von 100 auf 80 km/h im Zusammenhang mit der unmittelbar nach dem Tunnel folgenden Baustelle. «Die häufig wechselnde Verkehrsführung, verbunden mit den engen Platzverhältnissen innerhalb der Fahrstreifen, führt immer wieder zu Verkehrsunfällen», sagt Tilen. Mit der Durchführung von regelmässigen Geschwindigkeitskontrollen, auch nachts, soll laut Tilen erreicht werden, dass die Geschwindigkeiten insbesondere am Anfang der Baustelle eingehalten werden. Dass jetzt vor dem Jahresende aber besonders viele Blitzer aufgestellt werden, sei nicht richtig.

(som)