«Gemobbte schämen sich und ziehen sich zurück»

Ein Primarschüler (6) werde seit geraumer Zeit in einer Zürcher Schule gemobbt, berichtet sein Vater. Das Kind werde geschlagen, bedroht und ihm sei während des Unterrichts auf die Kleider uriniert worden. Der Vater fühlt sich von der Schulleitung alleingelassen, die verantwortliche Präsidentin der Kreisschulbehörde lässt den Vorwurf aber nicht gelten. «Die schwierige Situation einer ersten Klasse ist uns bekannt. Wir sind da dran», sagt sie. Die Situation sei auch für die Schule nicht einfach.

Herr Kiener, wie schätzen Sie den Fall an der Zürcher Schule ein?

Urs Kiener: Die Dimension, die Mobbing entfalten kann, hängt stark von der Konstitution der betroffenen Person ab. Das Selbstbewusstsein von Kindern ist oft noch nicht stark entwickelt. Das kann dazu führen, dass die Betroffenen zu ihrem sozialen Umfeld auf Distanz gehen und sich zunehmend isolieren. Mobbing kann zu psychischen Belastungen auf verschiedenen Ebenen führen.

Wie oft kommt es an Schulen zu derartigem Mobbing?

Mir sind keine Zahlen bekannt, die verlässlich Auskunft über die Häufigkeit von Mobbingsituationen an Schulen geben. Ein grosser Teil der Betroffenen teilt niemandem mit, wenn sie von Mobbing betroffen sind. Ganz wichtig scheint mir, dass Mobbing für jedes einzelne betroffene Kind tiefgreifende Auswirkungen haben kann.

Sind Ihnen Mobbing-Fälle bekannt, die vergleichbar sind mit jenem in der Zürcher Schule?

Unter Mobbing versteht man den Sachverhalt, dass jemand von einer Gruppe fortgesetzt schikaniert, verletzt, herabgesetzt wird, mit dem Ziel, diese Person sozial zu marginalisieren, von der Gruppe auszugrenzen. Wir erfahren bei 147.ch regelmässig von vergleichbaren Situation.

Was kann die Schule in solchen Fällen tun?

Wenn klassisches Mobbing in den Räumen der Schule oder auf dem Pausenplatz geschieht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Lehrpersonen die Belästigungen beobachten und intervenieren können recht hoch. An vielen Schulen gibt es eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter, der beigezogen werden kann. Problematischer ist, wenn Mobbingsituationen nicht erkannt werden, wie das im Cybermobbing häufig der Fall ist.

Was können die Eltern in solchen Fällen tun?

Kinder, die von Mobbing betroffen sind, schämen sich oft, suchen die Verantwortung bei sich selbst und ziehen sich zurück. Wichtig ist, dass Eltern ihre Kinder beobachten und auf Verhaltensänderungen wie etwa Isolation und Traurigkeit ansprechen. Wichtig scheint mir auch, dass Schule und Eltern miteinander das Gespräch suchen und Lösungsschritte gemeinsam besprechen.

Ist ein Umzug oder eine Klassenversetzung eine Lösung?

Eine Versetzung kann in solchen Situationen geprüft werden. Doch auch ein Umzug wird von einem Kind oft belastend erlebt. Wenn ein Mobbingfall erkannt und angesprochen wird, wenn Eltern und Schule konstruktiv zusammenarbeiten, ist ein Umzug als Lösung nicht zu empfehlen.

Wird an Schweizer Schulen genug gegen Mobbing gemacht?

Mobbing und Cybermobbing wird heute in meiner Wahrnehmung im Schulbereich als Problem erkannt und ernst genommen.



Urs Kiener ist Kinder- und Jugendpsychologe bei Pro Juventute.