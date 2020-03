«Hört auf in Horden zu feiern, ihr Öpfel»

Das Coronavirus breitet sich in der Schweiz rasant aus. Die Folge sind rund 2200 bekannte Fälle sowie 14 Todesopfer. Erst am Freitag hatte der Bundesrat neue Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus beschlossen. So dürfen sich unter anderem in Bars und Restaurants in der ganzen Schweiz nur noch 50 Personen gleichzeitig aufhalten. Dabei appellierte der Bundesrat an die Eigenverantwortung und die Solidarität der Schweizer.



Doch nicht alle scheinen den Ernst der Lage begriffen zu haben. Auf Twitter üben gleich mehrere User Kritik an den Zürchern. Ein Nutzer schreibt dazu: «800 Neuansteckungen innert 24 Stunden. Eine der höchsten Infektionsraten pro Einwohnerzahl weltweit. Zürich West so ...»



800 Neuansteckungen innert 24 Stunden. Eine der höchsten Infektionsraten pro Einwohnerzahl weltweit. Zürich West so... #fail #coronavirus pic.twitter.com/Sa35GE6vog — Moritz Kaufmann (@MoritzCom) March 15, 2020

Und ein anderer meint: «Wenn der Bundesrat heute in Zürich am See gewesen wäre oder gestern im Kino (ja die sind noch offen) oder heute auf irgendeinem Kinderspielplatz im ganzen Land, wäre die Analyse schon gemacht und das weitere Vorgehen auch.»



Wenn der Bundesrat heute in Züri am See gewesen wäre, oder gestern im Kino (ja die sind noch offen..) oder heute auf irgend einem Kinderspielplatz im ganzen Land, wäre die Analyse schon gemacht und das weitere Vorgehen auch. — Patrick Römer (@4Roemer) March 15, 2020

Ein weiterer Nutzer stellt fest: «In den Nachbarländern sind alle zu Hause. Bei uns war die ganze Stadt vorhin voll. Jede Terrasse, jedes Cafe war überfüllt.» Darauf antwortet einer: «Zürich voll. Ha ha ha, als würde es das Coronavirus gar nicht geben.»



I de nachbarländer alli deheim und do vori ganzi stadt voll gsi eifach jedi terasse vo jedem café überfüllt so weird eifach — ari (@shuniselajmet) March 15, 2020

Deutliche Worte findet der Berner Rapper Knackeboul: «Ich glaube, ihr habt fälschlicherweise Social-Tisch-Dancing verstanden. Hört auf in Horden zu feiern, ihr Öpfel.»



btw ich glaub ihr habt fälschlicherweise social tisch dancing verstanden. hört auf in horden zu feiern, ihr öpfel. — Knackeboul (@Knackeboul) March 15, 2020

Auch das folgende Bild wurde auf Twitter gepostet. Dazu steht: «Das ist Idaplatz (Zürich) heute ...»



Das ist Idaplatz (Zürich) heute... pic.twitter.com/VDV0JmTuCf — roberto k (@robertokappa) March 15, 2020

Im Freien herumgestanden

Laut der Stadtpolizei Zürich habe es mit der Begrenzung auf 50 Personen in Bars und Restaurants am Wochenende in Zürich keine Probleme gegeben. Die Betreiber hätten sich grundsätzlich daran gehalten. Viele Lokale hätten ohnehin gleich geschlossen.

Vor allem Jüngere würden die Sache offenbar aber noch nicht ganz ernst nehmen, sagte ein Sprecher der Stadtpolizei. Es habe vereinzelt noch Orte gegeben, an denen sich dreissig, vierzig Leute versammelt hätten. Allerdings seien die Leute im Freien herumgestanden. Dies sei bis jetzt nicht verboten.

Statt in Restaurants und Bars zu sitzen, machten viele Zürcherinnen und Zürcher lieber einen Spaziergang. Auch dies ist bis jetzt nicht verboten.

«Sie müssen unbedingt zu Hause bleiben!»

Der Neuropathologe Adriano Aguzzi vom Universitätsspital Zürich wendet sich wegen der Corona-Krise in einem Video an die Bevölkerung. Er appelliert an alle: «Sie müssen unbedingt zu Hause bleiben!» Der Kontakt mit anderen Personen soll gemieden werden, so Aguzzi.

Das Virus verbreite sich derzeit exponentiell. Das heisst: Jeden Tag verdoppelten sich laut Aguzzi die Ansteckungen in der Schweiz. Zwar habe man derzeit noch nicht so viele Fälle, doch das Virus könnte sich ohne die korrekten Massnahmen ausbreiten wie ein Lauffeuer. Aguzzi plädiert daher für einen «Lockdown». Das beste Mittel gegen die rapide Ausbreitung des Virus sei «Social Distancing».

(mon/sda)