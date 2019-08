Hund verletzt Igel, Halter haut ab

Wütend kam J. B.* am Mittwoch von ihrem Abendspaziergang am Egelsee in Bubikon ZH nach Hause. Von Weitem habe sie beobachtet, wie ein Mann mit seinem Hund schimpfte. Später entdeckte sie an dieser Stelle einen verletzten Igel. In ihrem Facebook-Post vermutet sie, dass das Tier einen jungen Igel erwischt und verletzt habe. «Das kann es geben, aber dass der Hundebesitzer den Igel einfach mitten auf der Strasse liegen gelassen hat, ist eine Sauerei.»

Sie nahm das verletzte Tier mit und brachte es zum Tierarzt. «Es geht ihm wieder besser, aber er ist sicher noch nicht ganz fit», schreibt B. in einem Kommentar. Der Jungigel habe aber reichlich Appetit. Sie hofft, dass er bald wieder in Freiheit gelassen wird.

«Viele scheuen sich vor den Kosten»

«Es ist unerhört, wenn man einen Igel verletzt zurücklässt», findet auch Anneliese Girlich vom Verein Pro Igel. Das komme leider immer wieder vor. «Viele scheuen sich vor den Kosten, die dann anfallen. Doch da gibt es Organisationen, die helfen.» Die Igelfinderin habe richtig reagiert: «Verletzte Tiere gehören auf eine Igelstation oder zum Tierarzt.» Ob ein Hund den Jungigel verletzt habe, könne man anhand des Fotos nicht sagen.

Hunde könnten Igel aber schwer verletzen: «Werden die Igel von einem Hund überrascht, können sie Kopfverletzungen davontragen», so Girlich. Grosse Hunde könnten zudem auch eingerollte Igel mit ihren Fangzähnen verletzen. «Einmal nahm ein Tierarzt einen Igel auf, der nach einer Hundeattacke an inneren Blutungen starb.»

«Nicht pauschal die Schuld geben»

Den Hunden und ihren Haltern dürfe man aber nicht pauschal die Schuld geben. «Der Igel lebt heute im Siedlungsraum, wo auch der Hund zu Hause ist.» Wichtig sei einfach, dass die Hundehalter ihre Tieren lehren, dass sie Igel in Ruhe lassen sollen. Der Hund könne lernen, dass der Igel am Tag schläft. «Nicht erlaubt sei aber, einen Igel aus dem Garten an einen weit entfernten Ort umzusiedeln.»

*Name der Redaktion bekannt



