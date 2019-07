Bei der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz und bei der UBS am Basler Aeschenplatz haben Aktivisten am Montag über mehrere Stunden die Zugänge versperrt. In Zürich rückte die Polizei mit einem Grossaufgebot aus und verhaftete total 64 Aktivisten im Alter von 15 bis 65 Jahren. 61 waren am Dienstagabend noch in Haft. In Basel wurden 19 Personen verhaftet.

Bis Mittwochmorgen in Zürcher Haft war Enora (19) aus Genf. «Es ist sehr absurd, dass ich für zwei Tage hier bleiben musste», sagt die Aktivistin von Climate Justice, die allein in einer Zelle war. «Wir mussten die Fenster schliessen. Es war sehr heiss.» Die zwei Tage seien ihr lange vorgekommen. Sie habe die Zeit mit Radio überbrückt. «Ich habe in der Zelle absichtlich geschrien.» Auch weitere Aktivisten wurden am Mittwochmorgen freigelassen und gesellten sich zu ihren Kollegen, die beim Polizeigebäude der Kantonspolizei Zürich auf sie warten.

Aktivisten aus ganze Europa dabei

Die 19 Verhafteten von der Protestaktion in Basel sind derweil bereits seit Montagabend auf freiem Fuss oder kommen im Laufe des Mittwochs frei. Bei den 19 Personen handelt es sich um zwölf Männer und sieben Frauen im Alter von 19 bis 37 Jahren. Bei den Verhafteten handelt es sich um neun Deutsche, fünf Schweizer, zwei Finnen, eine Griechin, eine US-Amerikanerin und eine Österreicherin.

Die Basler Staatsanwaltschaft hat Verfahren wegen Verdachts der Nötigung, des Landfriedensbruchs, der Sachbeschädigung, des Hausfriedensbruchs sowie der Hinderung einer Amtshandlung eingeleitet.

Banken haben Strafanzeige eingereicht

Die Grossbanken haben wegen der Aktionen Strafanzeige eingereicht. «Die Credit Suisse hat wegen der Blockierung der Eingänge, von der Kunden und Mitarbeiter betroffen waren, Strafanzeige eingereicht», sagte Credit-Suisse-Sprecher Andreas Kern zu 20 Minuten. Auch die UBS hat wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Nötigung Strafanzeige erstattet, wie Sprecher Igor Moser bestätigt.

