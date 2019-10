«Ihm eine Chance zu geben, war ein Fehler»

Die Geschichte zwischen Baba, dem Kult-Grillchef der Zürcher Pumpstation, und dem 18-jährigen Iraner Armin sah nach einem hollywoodreifen Happy End aus. Doch es war zu schön, um wahr zu sein. Die beiden lernten sich in einer Krawallnacht am Seebecken kennen: Armin bedrohte Baba mit dem Tod, nachdem Baba ein Video des 18-Jährigen aufgenommen hatte, als er Container beim Utoquai in Brand gesetzt hatte.

Armin wurde noch am Abend des Vorfalls verhaftet und in die Ausnüchterungszelle gebracht. Einige Tage später kam er aber zurück zur Pumpstation und entschuldigte sich. Baba gab ihm eine Chance: «Ich schlug ihm vor, etwas Gutes zu tun und für mich zu arbeiten.» Armin wollte sie nutzen und unterschrieb einen befristeten Arbeitsvertrag.

«Ich hatte im ganzen Leben noch nie so Angst»

Um Vorschuss gebeten

Die ersten Wochen seien gut verlaufen, wie Baba sagt. «Dann ging es bergab.» Armin sei ab und zu bekifft zur Arbeit gekommen. «Ich habe ihn nach Hause schicken müssen.» Zusätzlich sei Armin teilweise bis zu zwei Stunden zu spät gekommen. Im September sei er dann gar nicht mehr erschienen. «Er war oft telefonisch nicht erreichbar oder hat Ausreden gebracht, wenn er hätte arbeiten müssen», sagt Baba.

Es sei der Gipfel gewesen, als Armin um einen Vorschuss gebeten habe, nachdem er fast den ganzen September nicht zur Arbeit erschienen sei. «Er hat gesagt, dass er 300 Franken brauche, weil er eine Busse wegen Schwarzfahrens kassiert habe», so Baba. Aber: «Ich gebe doch niemandem Geld, der so unzuverlässig ist.»

«Tut mir leid für Baba»

Baba ist enttäuscht: «Ich habe einen Fehler gemacht, ihm eine Chance zu geben. Ich habe mich in Armin getäuscht. Aber ich werde nie aufhören zu helfen.» Und auf die Anzeige wegen der mutmasslichen Drohung will der Grillchef weiterhin verzichten.

Michel Péclard, Inhaber des Restaurants Pumpstation, fügt hinzu: «Ich hätte eine Lehrstelle für Armin gehabt, aber so hat das keinen Sinn.» Es tue ihm leid, dass Baba so enttäuscht worden sei, nachdem er sich für den Iraner eingesetzt habe.

Nur fünf Minuten zu spät



Ganz anders tönt die Geschichte bei Armin: «Ich bin nie bekifft zur Arbeit erschienen.» Er habe seine Fahrprüfung in einem Monat und deshalb regelmässig Fahrstunden. «Ich bin nicht dumm und konsumiere jetzt Drogen.» Er sei einmal müde zur Arbeit gekommen, das habe Baba falsch interpretiert.

Auch stimme es nicht, dass er teils bis zu zwei Stunden zu spät gekommen sei. «Es kam vor, dass ich einmal fünf Minuten und einmal zehn Minuten später kam. Aber ich habe Baba darüber informiert», sagt Armin. Trotzdem habe ihn Baba dann gleich nach Hause geschickt.

«Das war nur Show»

Baba sei sehr streng gewesen. «Er hatte immer etwas an mir auszusetzen und hat mich auch oft blossgestellt», sagt Armin. Er habe oft gefragt, ob er arbeiten kommen könne. «Baba hat mich aber vielfach abgewiesen.» Wenn er habe arbeiten können, habe er oft länger arbeiten müssen, als im Vertrag festgehalten gewesen sei.

Einmal habe er zudem eine Bratwurst fallen gelassen. «Ich habe Baba gefragt, ob ich diese wegwerfen soll. Er verneinte dies und sagte, dass dies ja niemand gesehen habe», sagt Armin. Baba bestreitet diesen Vorwurf vehement.

Nicht nur Baba ist nach dem vermeintlichen Happy End enttäuscht – auch Armin. «Ich glaube, er hat mir nur eine zweite Chance gegeben, um sein Restaurant zu vermarkten. Das war nur Show.» Das mit der Todesdrohung entspreche nicht der Wahrheit. «Und logisch will Baba mich nicht anzeigen. Ich könnte sonst Michel Péclard anzeigen, weil er ein Video von mir veröffentlichte.» Das Kapitel in der Gastronomie ist für Armin somit beendet – er sucht nun nach einer Lehrstelle oder einem Praktikum als Automechaniker.