«Ich hörte es siebenmal knallen – dann Sirenen»

Es hätte ein gemütlicher Spaziergang werden sollen. P. V.* war am Sonntag mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Kind in der Nähe eines Waldstücks in Zürich-Seebach unterwegs, als plötzlich mehrere Polizeiautos mit Blaulicht und Sirene an der Familie vorbeifuhren.



Wie die 36-Jährige erzählt, stellten die Beamten die Fahrzeuge am Waldrand ab und liefen zu Fuss in den Wald. Sie habe Geschrei gehört, und ein Polizist habe gerufen: «Hände hinter den Rücken!» Aus Sicherheitsgründen hätten sie sich schliesslich vom Ort entfernt.

«Diese Entwicklung macht mir grosse Angst»

Für die Mutter eines einjährigen Kindes war das ein beängstigendes Erlebnis. Zuvor sollen zudem Schüsse gefallen sein. Ihr Vater, der sich im Wald aufgehalten hat, habe das mitbekommen. «Er erzählte mir am Telefon, dass er ‹es siebenmal knallen und dann Sirenen gehört habe›.» Auch weitere Leser-Reporter meldeten 20 Minuten, dass sie Schüsse in Waldnähe gehört hätten.

Schüsse und Knallgeräusche würde man im Kreis 11 immer mal wieder hören, wie V. sagt. «Erst vor ein paar Wochen knallte es bei uns im Quartier.» Die 36-Jährige überlegt sich deshalb ­wegzuziehen. «Eigentlich ist es sehr schön hier, aber diese Entwicklung macht mir grosse Angst. Ich will mein Kind nicht in einer solch kriminellen Umgebung grossziehen.»

«Seebach ist voll kriminell geworden»

In einer Facebook-Gruppe «Du bisch vo Seebach wänn ...» wird regelmässig über Schüsse im Quartier diskutiert. «Seebach ist voll kriminell geworden», so eine Nutzerin. Eine andere Nutzerin meint: «Zum Glück bin ich weg von dort.»

Erst am 8. Dezember 2019 wurde ein 32-jähriger Mann durch Schüsse schwer verletzt. Unbekannte hatten ihn zuvor auf der Leimgrübelstrasse verfolgt. Die mutmasslichen Täter sind nach wie vor flüchtig. Bereits damals zeigten sich die Anwohner wegen des Vorfalls beunruhigt und schockiert.

Mehrere Jugendliche überprüft

Bei der Stadtpolizei Zürich bestätigt man den Einsatz am Sonntag. Wie Sprecher Marc Surber auf Anfrage sagt, ging die Meldung ein, dass bei einem Waldstück in Zürich-Seebach Schüsse gehört worden seien. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen auf mehrere Jugendliche, die soeben aus dem Wald kamen.

Diese wurden laut Surber überprüft, verhaftet wurde niemand. Zudem wurde eine Schreckschusspistole gefunden. Ein Beamter hatte diese zusammen mit seinem Diensthund im Wald bei einer Grillstelle entdeckt. Wem diese gehört, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

