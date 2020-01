«Diese Aktion ist sehr riskant und gefährlich»

Die Bahnschranken sind schon unten. Der Zug könnte jeden Moment eintreffen. Während die anderen Autofahrer vor dem Bahnübergang warten, scheint der Fahrer eines weissen VW mit Zürcher Kennzeichen weniger Geduld zu haben. Wie auf einem Video zu sehen ist, überholt er ein Auto und schlängelt sich zwischen den Barrieren durch. Danach enden die Aufnahmen.



Laut einem Leser-Reporter spielte sich die Szene am vergangenen Dienstag in Bujanovac in Serbien ab: «Obwohl das Licht bereits blinkte und die Bahnschranken unten waren, überquerte der VW-Fahrer das Gleis. Zuvor hatte er uns alle überholt.»

Nicht unüblich in Serbien

Der VW-Fahrer schien aber Glück gehabt zu haben: «Der Zug kam erst eine Minute später», so der Leser. Für den Mann war es dennoch eine «sehr riskante und gefährliche Aktion». Er zeigt sich schockiert: «Ich konnte nicht mehr klar denken, als ich das sah.»

Dass so etwas in Serbien passiert, ist laut dem Leser aber nicht unüblich: «Da halten sich einige nicht an die Strassenregeln – auch solche mit Schweizer Nummernschild.» Wie er sagt, liegt das unter anderem auch an den eher geringen Strafen: «Für so etwas gibt es eine Busse in Höhe von umgerechnet rund 10 Franken.»

