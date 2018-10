Ruhig ist es an diesem Sonntag in einem Wohnquartier gleich neben dem Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Nur ein paar Familien und Hündeler sind zwischen den Hochhäusern unterwegs. Dafür stehen umso mehr Einkaufswagen am Strassenrand. «Man könnte meinen, die Menschen horten diese Wagen», sagt eine Anwohnerin. Und eine Frau, die bei Verwandten zu Besuch ist, wundert sich: «Ich habe noch nie so viele Wägeli ausserhalb eines Shoppingcenters gesehen.»

Die Quartierbewohner erstaunt dies allerdings nicht mehr. 70 bis 80 Einkaufswagen fehlen jeden Abend im Shoppi-Tivoli. So viele, dass das Einkaufscenter den Übeltätern mit einer Anzeige droht. Immer wieder fahren Mitarbeiter durch Spreitenbach und sammeln die teils vermüllten Wagen wieder ein. «Doch es vergeht kaum eine Woche und dann sind sie wieder da», sagt ein Anwohner.

«Ich glaube, die Leute sind einfach faul geworden»

Fast alle Passanten, die 20 Minuten trifft, beteuern, noch nie ein Wägeli mitgenommen zu haben. Doch dann gesteht eine Frau: «Das Shoppi ist ja gleich in der Nähe und ich hatte so schwere Tüten.» Weil sie danach im Zeitstress gewesen sei, habe sie das Wägeli nicht zurückbringen können: «Das tut mir auch leid.» Sie werde es in Zukunft unterlassen.

«Ich nahm ein Wägeli mit, und es tut mir leid»

Auch eine andere langjährige Quartierbewohnerin hat das schon

gemacht. «Aber nur ein paar Mal», betont sie. Im Gegensatz zu den anderen, hätte sie das Wägeli wieder zurückgebracht: «Ich kaufe eher weniger ein und trage meine Sachen selber nach Hause.» Genau darin sieht die Frau auch das Problem: «Ich glaube, die Leute sind einfach faul geworden. Sie wollen nicht viel tragen, aber auch nicht das Wägeli zurückbringen.»

«Es stehen wieder unzählige Wägeli herum»

Seit ein paar Tagen hängt nun im Hauseingang einer Liegenschaft an der Langäckerstrasse ein Plakat: «Bitte Beachten! Personen, welche die Einkaufswagen mit nach Hause nehmen, werden gebüsst.» Laut einer Leser-Reporterin scheint das niemanden zu kümmern: «Daneben steht: Mir egal», so die Frau.

Dabei sei der Zustand unerträglich: «Die Wägeli stehen vor Garagen, Hauseingängen und am Strassenrand. Man kommt mit dem Auto teilweise nicht mehr richtig durch.» Allerdings ärgern die Wägeli nicht alle, wie eine andere Anwohnerin sagt: «Viele Kinder spielen damit.»

(mon)