«Ich sitze den ganzen Tag rum für 5 Fr pro Stunde»

Acht Stunden lang am Flughafen Zürich herumsitzen und auf einen Arbeitseinsatz warten. Dafür gibt es 40 Franken. Wegen einer Änderung im Pikettdienst müssten Mitarbeiter der Firma CGS, die für diverse Airport-Dienstleistungen verantwortlich sind, einmal im Monat einen Tag am Flughafen Zürich ausharren, sagt ein Angestellter – und das für 5 Franken pro Stunde: «Ich weiss nicht, was sich die Verantwortlichen dabei gedacht haben und wer diese Idee hatte», sagt der Mitarbeiter zu 20 Minuten.

Umfrage Wären Sie bereit, mehr fürs Fliegen zu zahlen? Ja, so viel wie nötig.

Ja, aber nur wenig mehr.

Nein.

Seit ein paar Jahren ist der Mann schon in der Flugzeugabfertigung tätig. Zwei Tage die Woche arbeitet er für das Unternehmen. Dabei bekommt er 26 Franken pro Stunde, wie er sagt. Die Parkkarte für 122 Franken müsse er selbst bezahlen. Je nach Arbeitspensum werde ein gewisser Betrag zurückerstattet. «Ich habe noch eine andere Arbeitsstelle. Mit dem Flughafenjob verdiene ich nicht genug.»

«Das ist eine absolute Frechheit»

Dass jetzt noch diese Anpassung hinzugekommen ist, macht ihn wütend: «Das ist eine absolute Frechheit. Früher erhielten wir immerhin 50 Franken für die acht Stunden und mussten von Zuhause aus abrufbereit sein.» Die Anwesenheitspflicht bedeutet für ihn eine Einschränkung seiner persönlichen Freiheit: «Und das alles für 40 Franken. Das kann doch nicht deren Ernst sein.»

Zumal sie die acht Stunden in einem Raum verbringen müssen: «Dort können wir nur TV schauen, Playstation spielen oder schlafen.» Viele seiner Arbeitskollegen seien über den Dienst empört, erzählt der Mann: «Sie trauen sich aber nichts zu sagen. Sie haben Angst, ihren Job zu verlieren.» Auch er möchte lieber anonym bleiben: «Wir sind auf den Verdienst angewiesen und können es uns nicht leisten, entlassen zu werden.»

«Arbeitssituation ist eine Katastrophe»

Lorenz Keller, Co-Geschäftsleiter der Unia Zürich-Schaffhausen, verwundert das nicht: «Obwohl mir nicht alle Details dieses Falls bekannt sind, erstaunt es mich nicht. Die Arbeitssituation und die Belastung in vielen Jobs am Flughafen Zürich ist schon seit Jahren eine Katastrophe.»

Der Preisdruck und die Kostenfrage würden ganz klar auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen, sagt Keller: «Wegen des Preiskampfs muss alles immer billiger werden. Die Dienstleistungsfirmen am Flughafen stehen da unter Druck. Weil sie Sparmassnahmen vornehmen, sind die Mitarbeiter die Leidtragenden.»

«Kein Pikettdienst – Angebot ist primär für Studenten»

Bei der der Firma CGS bestätigt man, dass es sich hierbei um einen neu eingeführten Servicebereich handle, der sich zurzeit in der Aufbauphase befinde: «Das ist aber kein Pikettdienst und auch keine Sparmassnahme, sondern bietet eine institutionalisierte Arbeit auf Abruf an, weshalb sich auch die Konditionen vom bisherigen Pikettdienst unterscheiden», sagt ein Sprecher. Sämtliche Konditionen des neuen Arbeitsvertrags seien vorgängig rechtlich überprüft worden.

Ausgerichtet sei der neue Bereich primär auf Studenten und stosse bei denen bereits auf eine gute Resonanz. «Während der Rufbereitschaft vor Ort bieten wir den Studenten eine Lern-Infrastruktur mit WLAN, kostenloser Verpflegung sowie Relax- und Spielzonen.» Für die Präsenz vor Ort erhalten sie 5 Franken pro Stunde. «Wird man während dieser Zeit aufgeboten, erhält man den regulären Stundenlohn.»

Bis genügend Studenten eingestellt und eingearbeitet seien, biete man bestehenden CGS-Mitarbeitern zudem die Möglichkeit eines Zusatzverdienstes mit diesem Service: «Diese Einsätze beschränken sich bei bestehenden Angestellten aber auf einmal pro Monat.»

(mon/wed)