Ehefrau gedroht, Fotos ohne Kopftuch zu zeigen

War es eine versuchte Vergewaltigung? Diese Frage ist am Montagmorgen vor dem Obergericht Zürich verhandelt worden. Ein heute 42-jähriger Mann aus Afghanistan hatte im April 2017 die von ihm getrennt lebende Ehefrau in ihrer Wohnung aufgesucht. Dort kam es zu einem Gerangel, bei dem er gesagt haben soll, dass er mit ihr schlafen wolle. Der Beschuldigte zog seine Ehefrau laut Anklageschrift am Handgelenk in Richtung Schlafzimmer. Dem Opfer gelang es aber, nach rund zehn Minuten ins Treppenhaus zu flüchten.

Während des Gerangels habe der Beschuldigte dem Opfer auch das Handy weggenommen, das auf der Küchenablage deponiert war. Er soll ihr dann gedroht haben, er werde die Fotos, auf denen sie ohne Kopftuch zu sehen ist, allen Leuten und Familienmitgliedern zeigen, wenn sie nicht mit ihm schlafe. Ebenfalls soll er gesagt haben, dass er sie töten könnte und niemand etwas mitbekommen würde.

«Grosser Druck aufgesetzt»

Das Bezirksgericht Horgen hatte den Beschuldigten im Januar 2018 vom Vorwurf der versuchten Vergewaltigung freigesprochen. Damit war der Staatsanwalt nicht einverstanden und zog das Urteil vor das Obergericht: «Der Beschuldigte hat physisch und psychisch grossen Druck aufgesetzt, um ihren Widerstand zu brechen.» Er forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren sowie eine Landesverweisung und ein Kontaktverbot.

Die Verteidigung war anderer Ansicht. «Es gibt unüberwindbare Zweifel, dass sich das so zugetragen hat, wie in der Anklageschrift geschildert», sagte die Rechtsanwältin. Die Drohung mit der Veröffentlichung der Fotos versuchte sie mit einem Hochzeitsfoto zu entkräften. Dieses zeigt das Opfer ohne Kopftuch. Die Ehefrau habe sich also auch ohne Kopftuch schon gezeigt. «Die Drohung hätte also nichts geändert und konnte deshalb nicht ernst gemeint sein.»

Freispruch trotz glaubwürdigen Aussagen

Der Rechtsanwalt des Opfers, das ohne Kopftuch zur Verhandlung erschien, machte dagegen geltend, dass die Drohung geeignet gewesen sei, um seine Mandantin zu erschrecken. Wie den Akten zu entnehmen sei, habe der Beschuldigte auch schon gesagt, dass er seine Ehefrau wegen des fehlenden Kopftuchs nach Afghanistan bringen und ihr eine Glatze schneiden werde. Auf dem Hochzeitsfoto habe das Opfer das Kopftuch lediglich nach hinten gezogen.

Die Argumente kamen nicht an: Wie schon das Bezirksgericht sprach auch das Obergericht den 42-jährigen Afghanen vom Vorwurf der versuchten Vergewaltigung frei, obwohl die Richter die Aussagen des Opfers als glaubhaft einstuften. Die beiden Drohungen hätten stattgefunden, doch der zeitliche Ablauf zur versuchten Vergewaltigung sei unklar. Zudem habe es den Tätlichkeiten an der notwendigen Intensität gefehlt.

Geldstrafe für Wegnahme von Handy

Es müsse auch davon ausgegangen werden, dass das Handy mittels Pincode gesichert war und der Beschuldigte nicht ohne Weiteres über die Fotos hätte verfügen können. Fraglich sei deshalb, ob die Drohung für das Opfer eine Nötigung darstellen konnte. Schuldig sprach das Gericht den 42-Jährigen aber bezüglich der Wegnahme des Handys. Dafür erhielt er eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 10 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(tam)