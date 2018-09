Leser wollen 100-Fr-Busse von 92-Jähriger bezahlen

Eine 92-jährige Winterthurerin stieg mit einem 9-Uhr-Abo vier Minuten zu früh in den Bus ein. Deswegen musste sie einen Zuschlag von 100 Franken bezahlen. Bei den Lesern stösst das mehrheitlich auf Unverständnis. In ihren Kommentaren schreiben sie, dass man in einem solchen Fall ein Auge hätte zudrücken können.

Mit 2855 Likes erhält der Kommentar von David De Sando am meisten Zuspruch. Er bietet der Seniorin an, die 100 Franken zu bezahlen. Die Frau habe einen Fehler gemacht, aber keine bösen Absichten gehabt. «Eine Busse war in diesem Fall aber nicht nötig.»

«Werde gern kulant behandelt»

Er selbst wäre kulant gewesen, weil er auch gern so behandelt werde. Kürzlich habe er eine Parkbusse nicht bezahlen müssen. Um Geldnoten in Münz zu wechseln, sei er kurz in den gegenüberliegenden Laden gegangen. In dieser kurzen Zeit habe er eine Busse erhalten. «Man muss das menschlich anschauen», so der 38-Jährige. Dieses Feingefühl fehle heutzutage oft.

Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um eine alte oder eine junge Person handle. «Ich hätte die Busse auch einem jungen Mann bezahlt», so De Sando. Ein zweiter Leser, der sich gemeldet hat, will die Busse ebenfalls bezahlen: «Die Uhr der Seniorin hätte auch einige Minuten vorgehen können.»

Zuschlag ist schon bezahlt

Die 92-Jährige zeigt sich überrascht: «So öppis. Dass der Artikel so viel auslöst, hätte ich nicht gedacht.» Die Angebote lehnt sie aber ab, weil die Rechnung schon beglichen sei. Es sei ihr auch nicht darum gegangen, dass sie die Busse nicht bezahlen könne, sondern ums Prinzip. «Ich möchte den beiden Lesern herzlich danken für ihre Bereitschaft, die Busse zu bezahlen.»

