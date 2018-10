«Ich wurde Opfer einer rachsüchtigen Studentin»

Eine Professorin des Instituts für Astronomie soll jahrelang Doktoranden gemobbt haben. Am Mittwoch gab die ETH Zürich bekannt, dass man gegen die Italienerin ein Entlassungsverfahren einleite. Nun nimmt die Astronomie-Professorin via Anwalt Stellung. In einer Mitteilung heisst es, Marcella Carollo sei das Opfer einer rachsüchtigen Doktorandin geworden. Dabei hätte sich der ETH Rat bei der Auseinandersetzung instrumentalisieren lassen, schreibt ihr Anwalt weiter.

Die Stellungnahme des Anwalts:

«Prof. Carollo hat seit ihrer Berufung im Jahr 2002 bis Ende 2016 klaglos gearbeitet und geforscht und gehöre zu den weltweit führenden Astronomen im Bereich beobachtender Astronomie.»

Es sei auch ihr Verdienst, dass das lnstitut fur Astronomie einen exzellenten Ruf genossen habe, bevor es auf lnitiative des Departements zerstört worden sei.

«Prof. Carollo wurde im Januar und Februar 2017 das Opfer einer Gruppe von Mitarbeitenden, die sie in mehreren sogenannte Testimonials anschwärzten», heisst es weiter im Schreiben des Anwalts. Ausgelöst worden sei diese Aktionen durch eine Doktorandin, mit deren Leistungen Porf. Carollo nicht zufrieden gewesen sei. «Treibende Kraft hinter diesen Beschwerden war auch die damalige Ombudsperson van Gunsteren.»

«Die Testimonials wurden innerhalb der ETH breit gestreut und nur vor Prof. Carollo geheim gehalten.» Worum es ging, habe Prof. Carollo nicht erfahren. «lm März 2017 ordnete der ETH-Präsident an, dass für Prof. Carollo ein Coaching und die Co-Supervision von Doktoranden eingerichtet werde.»

Das soll weder der Ombudsperson van Gunsteren noch dem Departement Physik gepasst haben: «Das Departement

Physik erreichte im Mai 2017 die Schliessung des ganzen lnstituts für Astronomie mit damals 6 Professoren.»

Weiter heisst es in der schriftlichen Mitteilung des Anwalts: «Es ist ausserdem bemerkenswert, dass die ETH Zürich in anderen Fällen, in denen Studierende und Mitarbeitende weit gravierendere Beschwerden gegen (männliche) Professoren erhoben haben, die auch aktenkundig sind, es nicht für nötig befunden hat, auch nur annähernd vergleichbar massive Massnahmen zu ergreifen.»

Der Anwalt schreibt weiter, dass sich seine Mandantin wehren werde: «Prof. Carollo wird sich mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen eine Entlassung wehren, die auf einer derart ungenügenden und einseitigen Tatsachengrundlage in Betracht gezogen wird.»



