Zwischen der vielbefahrenen Sihltalstrasse und dem Bahngleis in Langnau am Albis ZH liegt das Bistro Nostalgie Oase. Das Restaurant, das sich in einem alten Bauwagen befindet, ist bunt eingerichtet. Die Preise sind moderat, die Küche gutbürgerlich.

Trotzdem läuft das Restaurant seit zwei Jahren nicht mehr ganz so gut. Die verzweifelte Wirtin Franziska Lehner hat sich deshalb an Restauranttester Daniel Bumann des Fernsehsenders 3+ gewendet. Mit seiner Hilfe will sie ihr ins Stocken geratene Geschäft wieder zum Laufen bringen.

Nicht ganz so einfach, findet der Profi. Das Restaurant sei nicht nur schwer auffindbar, es liege zudem neben einem Bahngleis – ohne Attraktivität und von einer Oase nicht die Spur, so Bumann.

«Ich wurde über den Tisch gezogen»

Dabei hatte alles so schön angefangen, wie Lehner sagt. Auf einer Internetverkaufsplattform hatte sie 2015 das Inserat für den Bauwagen entdeckt: «Ich habe mich gleich verliebt», erzählt Lehner.

Insgesamt hat sie damals 98'000 Franken investiert, hiess es in der 3+-Sendung «Bumann der Restauranttester», die am Montag über die Fernsehbildschirme flimmerte. Bumann reagierte darauf schockiert: «Du bist ja wahnsinnig. Was soll ich nur mit euch machen.»

«Viel zu viel», meint auch Lehner heute. Sie ist sich sicher: «Ich wurde über den Tisch gezogen.» Doch die 54-Jährige, die das Restaurant – bis auf einen Koch – komplett allein betreibt, sagt: «Anfänglich lief das Restaurant gut.»

«Die Leute reden hinter meinem Rücken»

Nach zwei Jahren blieben die Gäste aber – vor allem im Winter – aus. Seitdem plagen Lehner zunehmend Geldsorgen: «Es reicht gerade, um die Rechnungen zu begleichen.» Zudem machen ihr die bösen Kommentare zu schaffen: «Die Leute erzählen Scheisse über mich. Ich ertrage das nicht mehr», sagte sie in der Sendung unter Tränen.

Aufgeben will sie aber nicht. «Ich bin ein harter Typ. Ich bin so aufgewachsen und musste mich schon als Kind immer durchkämpfen. Ich war immer der Trottel vom Dienst für alles», sagte sie in der Sendung weiter.

Sie hofft nun, dass sie nach der TV-Ausstrahlung wieder etwas mehr Kunden hat. Mithilfe von Daniel Bumann hat sie bereits einiges verändert. So gab ihr der Profi Tipps bei der Rezeptur ihrer Gerichte, der Wohnwagen wurde innen neu gestrichen und auch die Dekoration ist weniger bunt und um einiges schlichter.

