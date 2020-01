«Ich wurde vergewaltigt – es tut immer noch weh»

In einem Post auf Instagram machte die bekannte Aargauer Primarschullehrerin Morena Diaz am Donnerstagabend ein schockierendes Geständnis. «Ich wurde vergewaltigt und es tut immer noch weh», schreibt sie dort, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Diaz ist bekannt als Body-Positivity-Star. 2018 wurde sie deshalb für den Prix Courage nominiert.

Umfrage Soll Vergewaltigung höher bestraft werden? Ja, maximal zehn Jahre sind zu wenig.

Nein, es braucht keine höheren Strafen.

Ich weiss nicht.

Ihr Fall sei kein Einzelfall, schreibt sie im Post. «Wir müssen unsere Stimmen erheben.» Deshalb breche sie nun ihr Schweigen. Der Vorfall hat laut ihrem Post drei Tage vor Heiligabend 2018 nach einem gemeinsamen Abendessen stattgefunden. «Er hat über meinen Körper, mein Herz und meinen Bedürfnissen hinweg entschieden. Mit keiner Faser meines Körpers wollte ich das, was er mir angetan hat und mit keiner Faser meines Körpers konnte ich mich wehren», so der Post.

«Schmerz traf mich mit voller Wucht»

2019 sei für sie eher ein Überleben gewesen, ein Gefühlschaos. «Zuerst wollte ich gar nichts mehr fühlen, um den Schmerz nicht zuzulassen und dann, als ich dem Schmerz kurz die Türen öffnete, traf er mich mit voller Wucht.» Der Schmerz sei von Angst, Trauer und Wut begleitet worden. «Wut auf ihn, Wut auf alle, die anderen das gleiche angetan haben und antun werden. Wut auf die Gesellschaft, die Gesetze, das Patriarchat, das immer noch Macht über uns Frauen* ausüben darf und kann», schreibt sie.

In den über 700 Kommentaren erhält sie viel Mitgefühl. «Mir fehlen die Worte», schreibt eine Nutzerin. Sie wünsche ihr viel Kraft und Ausdauer, um das Geschehene verarbeiten zu können. «Du machst dich immer so stark für alle und es bricht mir das Herz, dass dir das passiert ist», heisst es in einem anderen Kommentar. Andere bedanken sich für den Mut von Diaz, den Vorfall publik zu machen: «So etwas öffentlich zu machen ist sicher unglaublich schwierig, aber auch wichtig.»

Auf die Frage, ob sie eine Anzeige gemacht habe, antwortet Diaz, dass sie am Freitag einen Blogpost publizieren werde. Dieser ist bisher noch nicht online gestellt. Das Strafmass bei einer Vergewaltigung beträgt zwischen einem und zehn Jahren Freiheitsstrafe.

(tam)