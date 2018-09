«Die Velofahrer in Zürich machen mir Angst»

Enzo La Micela ist Uber-Fahrer und wie jeden Morgen mit seinem Toyota in der Stadt Zürich unterwegs. Er fährt sicher und vorsichtig. Seit 25 Jahren ist er Taxichauffeur, doch vor der Stadt als Arbeitsort graut es ihm mittlerweile. Er beklagt sich über die vielen Velofahrer, die vor allem in den Sommermonaten unterwegs seien. «Im Monat Juli und August sieht es in Zürich aus wie an der Tour de Suisse», sagt La Micela.

Umfrage Verhalten Sie sich als Velofahrer korrekt? Ja, ich beachte die Verkehrsregeln immer.

Jein, ich bin auch schon auf dem Trottoir gefahren.

Nein, Verkehrsregeln kümmern mich nicht.

Ich fahre nicht Velo.

Diesen Sommer ist es laut dem erfahrenen Chauffeur besonders schlimm gewesen. Die Velofahrer würden sich nicht an die Verkehrsregeln halten und ihm so die Arbeit schwer machen. «Ich habe mittlerweile wirklich Angst, in Zürich zu fahren», so La Micela «Wenn ich mit einem Velofahrer kollidiere, habe ich ein Problem, selbst wenn ich nichts dafür kann.»

«Sie haben keine Angst um ihr Leben»

Es seien zwar nicht alle Velofahrer so. Es gebe durchaus auch solche, die sich an die Regeln hielten. Doch seiner Meinung nach sind mindestens 80 Prozent der Velofahrer Verkehrssünder. «Sie haben keinen Respekt vor Regeln und auch keine Angst um ihr Leben.»

Laut La Micela wäre die optimale Lösung für dieses Problem eine Registrierung der Velofahrer. Jedes Velo erhält eine Nummer, die auf eine Person registriert ist. «So weiss man, wenn etwas passiert, immer, wer der Fahrer war.»

Velos finden mit Registrierung

Dave Durner, Geschäftsführer von Pro Velo Zürich, würde eine Registrierung ebenfalls begrüssen. Aber nicht nur, um sündige Velofahrer ausfindig zu machen. «So könnte man auch Velos leichter finden, wenn sie wegkommen.»

Dass sich nicht alle Velofahrer an die Verkehrsregeln halten, bemängelt er ebenfalls: «Ich wage allerdings zu bezweifeln, dass sie schlechter fahren als andere Verkehrsteilnehmer.» Dass diesen Sommer überdurchschnittlich viele Velofahrer unterwegs waren, hält er durchaus für möglich: «Das liegt aber vor allem am schönen Wetter, das viele Menschen aufs Zweirad lockte.»

