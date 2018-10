«Inakzeptables Verhalten» – ETH entlässt Professorin

Im Herbst 2017 wurde ein Vorfall an der ETH Zürich bekannt: Die Professorin M. C.* des Instituts für Astronomie soll jahrelang Doktoranden schikaniert haben. So sagte beispielsweise ein ehemaliger Doktorand dem «Tages-Anzeiger», dass sie ihm auf die Stirn getippt und gesagt habe, dass sein Gehirn zu klein für die Inhaltsaufnahme sei. Die Italienerin wurde in ein Sabbatical geschickt – das Institut aufgelöst. Geleitet wurde dieses vom Ehemann der Professorin.



Wissen Sie mehr zum Fall? Melden Sie sich per Whatsapp!



Oder schreiben Sie uns auf feedback@20minuten.ch Oder schreiben Sie uns auf feedback@20minuten.ch

Nun ist das Resultat der Administrativuntersuchung, die am 25. Oktober 2017 eingeleitet und im Oktober 2018 abgeschlossen wurde, bekannt. Das Ergebnis: Der Präsident der ETH Zürich leitet das Kündigungsverfahren ein. Die von einem unabhängigen externen Experten durchgeführte Administrativuntersuchung hat

schwerwiegendes pflichtwidriges Verhalten über einen längeren Zeitraum hinweg festgestellt, wie die ETH Zürich am Mittwoch mitteilt.

Weitere Untersuchung gegen Architekturprofessor

«Der Untersuchungsbericht belegt, dass es sich um inakzeptables Verhalten handelt, das wir nicht tolerieren», sagt ETH-Präsident Lino Guzzella. Er betont aber gleichzeitig, dass Verfehlungen die Ausnahme und nicht die Regel sind: «Praktisch jede und jeder der über 500 Professorinnen und Professoren der ETH Zürich leisten Tag für Tag hervorragende Arbeit.»

Aktuell läuft jedoch auch noch eine weitere Untersuchung gegen einen ETH-Professor im Departement Architektur, wie die ETH im September 2018 mitteilte. Die Vorwürfe: Der Professor soll Frauen sexuell belästigt haben.

*Name der Redaktion bekannt.

(wed)