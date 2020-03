«Jeder Club, der nun öffnet, wird verrissen»

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat per sofort neue Empfehlungen wegen des Coronavirus erlassen, um das Übertragungsrisiko zu vermindern. Das könnte praktisch das temporäre Aus für das Zürcher Nachtleben bedeuten.

Die Gesundheitsdirektion empfiehlt unter anderem, dass Veranstaltungen mit vielen Personen in engem körperlichem Kontakt in geschlossenen Räumen sollen nicht durchgeführt werden. Sie verbietet Partys also nicht, setzt aber auf die Eigenverantwortung. «Bei solchen Anlässen besteht das Risiko, sich gegenseitig anzustecken, weil sich die Personen nahe kommen – etwa beim Umarmen», sagt Sprecher Marcel Odermatt auf Anfrage.

«Das geht zu weit»

Unter anderem deshalb habe man sich für diese Empfehlung entschieden. Die Empfehlung umfasse vor allem Clubs und andere Lokalitäten wie beispielsweise Bars. Man habe die Empfehlung auch deshalb am Dienstag herausgegeben, damit die Partyveranstalter bis am Wochenende sich vorbereiten und die Lage analysieren könnten.

Wie reagiert das Zürcher Nachtleben auf die Empfehlung? «Das geht definitiv zu weit», findet Nightlife-Experte Alex Flach. Es bringe nichts, das Sozialleben zu verbieten. Man komme sich ja etwa auch in Zug und Trams nah. «Der Kanton versucht mit dem Druck der Bevölkerung im Rücken die Verantwortung auf die Privatwirtschaft abzuwälzen», so Flach.

«Einige Clubs werden trotzdem öffnen»

Eine ganze Branche sei betroffen. Es handle sich zwar nur um eine Empfehlung, aber jeder Club, der nun öffne, werde verrissen. Dennoch glaubt Flach nicht, dass die Empfehlung das temporäre Aus für das Nachtleben bedeutet: «Einige Clubs werden geschlossen bleiben, andere wie gewohnt geöffnet sein.»

Einzelne Clubs haben sich noch nicht dazu geäussert, ob sie die Partys am Wochenende absagen.



