«Jeton G. wurde eine Falle gestellt»

Zwei Verteidiger haben Jeton G.* am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich vertreten. Dem 35-Jährigen, der im vorzeitigen Strafvollzug sitzt, wird vorgeworfen, den Kampfsportler und Hooligan B. R.* im März 2015 in Zürich-Affoltern erschossen zu haben. Die beiden Anwälte hatten so viele Anträge gestellt, dass es beim Prozess gar nicht bis zur Befragung des Beschuldigten kam.

Dabei ging es unter anderem um eine erneute Befragung von Zeugen und eine Rekonstruktion der Tat. «Es bleibt unklar, was sich genau abgespielt hat», sagte Verteidiger Daniel Walder. Es sei nicht restlos geklärt, wer die Schüsse abgegeben habe. Er sprach auch von einem weiteren Schuss, der in der Anklageschrift nicht genannt werde. Kurz vor den Schüssen war es laut der Anklageschrift zum Einsatz von Pfeffersprays gekommen. «Mein Mandant war gar nicht in der Lage, gezielt Schüsse abzugeben», sagte Walder – wegen der Wirkung des Reizstoffs.

Beeinflussungsversuche in Untersuchung

Staatsanwalt Matthias Stammbach hielt dagegen: «Ich habe in die Richtung gezielt, wo sich die anderen befanden», zitierte er den Beschuldigten aus den Akten. Stammbach sprach auch von zahllosen Beeinflussungsversuchen durch die Familie von Jeton G. während der Untersuchung. Er habe auch erstmals Bussen aussprechen müssen. Es könne darauf verzichtet werden, die Beweise neu zu erheben. Eine Tatrekonstruktion könne man sich ebenfalls sparen. «Sie hätte früher stattfinden sollen.»

Die Verhandlung wurde bereits am Nachmittag unterbrochen, damit das Gericht über die Anträge befinden kann. Danach meldete sich R. G. zu Wort. Er ist der Bruder von Jeton G. und konnte kurz mit dem Inhaftierten sprechen. «Es ist eine schwierige Zeit für ihn», sagte der 30-Jährige. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und ein gerechtes Urteil ergeht. «Wir werden hoffentlich herausfinden, wer den Schuss abgegeben hat, den B. R. getroffen hat.»

Nicht bei Tankstelle

Sein Bruder hätte sicher nicht vorgeschlagen, sich bei einer videoüberwachten Tankstelle mit B. R. zu treffen, wenn er ihn hätte töten wollen. «Wenn ich jemand umbringen möchte, mache ich das nicht vor Kameras, sondern warte ihn zu Hause ab», sagt R. G. Er hat eine andere Theorie: Seinem Bruder sei eine Falle gestellt worden.

Am ersten Prozesstag ist auch ein Video aufgetaucht, das Jeton G. zeigt und im Gefängnis aufgenommen worden sein soll. Handys sind im Gefängnis aber nicht erlaubt. Ins Spiel gebracht hat dieses der Anwalt der Opferfamilie. «Alles, was ich brauche, nehme ich mit Gewalt, Bruder», singt er darin – ein Zitat aus dem Titel «Kalt Bruder» der Deutschrap-Superstars Capital Bra und Samra. Die unerlaubte Filmaufnahme im Gefängnis zeige, dass sich Jeton G. nicht an die geltenden Regeln halten könne, so der Anwalt.

«Keine Kriminellen Handlungen»

Das Profil, auf dem das Video auftauchte, wird von Bruder R. G. betreut, wie er sagt. «Ich habe das Video gepostet», sagte er. Aufgenommen habe es ein Mithäftling. Es handle sich um ein harmloses Video. «Das Video enthält keine kriminellen Handlungen und ruft auch nicht dazu auf.» Wo das Video aufgenommen wurde, weiss der Bruder laut seinen Aussagen aber nicht.

Mit dem Prozess geht es am nächsten Mittwoch weiter. Dann sagt das Gericht, ob die Verhandlung fortgesetzt wird. Neben dem Schweizer Familienvater mit Wurzeln im Kosovo sind auch zwei weitere Männer angeklagt. Sie sind oder waren mit Jeton G. befreundet.



*Name der Redaktion bekannt.

