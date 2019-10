«Kerngesunde Kinder werden zu Psychopathen»

Der Fall eines sechsjährigen Primarschülers, der seit geraumer Zeit in einer Zürcher Schule gemobbt wird, sorgt nach Publikmachen von 20 Minuten für viele Reaktionen. Der Bub werde bedroht, geschlagen und ein Kind soll ihm auf die Turnkleider uriniert haben. Der Vater habe mehrmals versucht, mit der Schulleitung über die Problematik zu reden – ohne Erfolg und ohne eine Lösung. Das stösst auf Kritik.

Suizidgedanken? Hier erhalten Sie Hilfe



Dargebotene Hand: Tel. 143/143.ch

Pro Juventute: Tel. 147/147.ch

Kirchen(Seelsorge.net)



Events gegen Mobbing



Der Influencer und Mobbingberater Marc Eurofit organisiert eine Event-Reihe gegen Mobbing, die auch in der Schweiz Einzug hält. Unterstützt wird der Influencer von Candid und Nadya Pfister, den Eltern von Céline. In der Woche von Célines Geburtstag – am 7. Dezember – findet dann eine Veranstaltung in Spreitenbach AG statt. Wie der Influencer sagt, gibt es 2020 weitere Events in grossen deutschen Städten. Das Ende der Event-Reihe bildet wieder ein Anlass in Spreitenbach.



«Jeder kann von Mobbing betroffen sein», sagt Fidjiness. Es sei deshalb das Ziel alle Menschen gegen Mobbing zu vereinen. Entsprechend sei das Programm an den jeweiligen Events gestaltet: Es gibt Musik von Künstlern diverser Musikrichtungen und es werden Vorträge von Experten, Sportlern sowie Betroffenen gehalten.

«Hier müssen ausgebildete Fachleute ran»

Für Sefika Garibovic, Expertin für Konfliktmanagement und Nacherziehung mit Spezialisierung auf Mobbing, ist das eine Farce. «In solch einem Fall muss man schnell reagieren. Wartet man zu lange, dann geht der Bub zugrunde», so Garibovic. Es gehe um ein kleines Kind, das schwere psychische Schäden vom Mobbing davontragen könnte. Diese Folgen könnten auch erst später sichtbar werden. «Wenn die Schule nicht umgehend handelt, macht sie kerngesunde Kinder zu Psychopathen», so Garibovic.

Sie beobachte seit längerem, dass Gemobbte in der Schweiz, besonders in Zürich, nicht in Schutz genommen würden. «Es ist klar, dass das gemobbte Kind nicht nur heilig ist. Aber es ist klar, dass dieses sich wehrt und sein Verhalten auch zum negativen anpasst», sagt die Expertin. Sie rät, bei einer Situation wie an der Zürcher Schule nicht nur die Eltern, den Schulpsychologischen Dienst und die Schulsozialarbeit herbeizuziehen. «Hier müssen ausgebildete Fachleute ran. Alles andere verfehlt das Ziel.»

Situation falsch eingeschätzt

Gabriela Rothenfluh (SP), Präsidentin Kreisschulbehörde Waidberg, gesteht ein, dass die Schulleitung den Fall möglicherweise nicht adäquat eingeschätzt hat. «Man ging bisher von einem Konflikt zwischen Schülern aus», so Rothenfluh. Die Schule habe bisher nicht wahrgenommen, dass es dem Buben schlecht geht. Rothenfluh bedauert, dass die Eltern ihrer Meinung nach zu wenig auf den Zustand des Jungen aufmerksam gemacht habe.

M. S.* ist die Mutter eines Buben, der vor rund zehn Jahren in die Schlagzeilen geriet. Der damals Zwölfjährige war in der fünften Klasse einer Schule in Wildegg AG und wurde von zwei Klassenkameraden mit einem Springseil am Hals an einem Baum hochgezogen. Er konnte von Mitschülern befreit werden. Der Bub erlitt eine Kehlkopfquetschung. Er sprach lange Zeit weder in der Schule noch zu Hause über den Vorfall.

Laut der Mutter wurden die Täter nicht belangt, sie seien lediglich vom Schullager ausgeschlossen worden. «Ich weiss, wie es ist, wenn die Schule bei Mobbing wegschaut. Deshalb rate ich allen Eltern, deren Kind betroffen ist, sich gegen die Schule zu wehren», sagt S. Ihr Sohn leide heute immer noch an den Folgen des Mobbings. Er sei suizidgefährdet und brauche professionelle Hilfe. «Der Zürcher Fall hat wieder einmal klar gezeigt, dass bei Mobbing oft die Schuld bei den Eltern gesucht wird und die Schule nicht angemessen reagiert.» Das müsse sich ändern.

«Ausmass, das wir Erwachsene uns nicht vorstellen können»

Was Mobbing anrichten kann, hat Nadya Pfister erleben müssen. Ihre Tochter Céline nahm sich mit 13 Jahren das Leben, nachdem sie monatelang im Internet und in der Schule gemobbt worden war. Über den Fall an der Zürcher Schule sagt sie: «Wir sind immer wieder aufs Neue erschüttert, aber auch angewidert, wie grausam Kinder und Jugendliche im Umgang miteinander sein können.»

Mobbing und Cybermobbing hinterliessen in jedem Fall tiefe, seelische Narben. «Keine Schule kann und darf sich aus dieser Verantwortung nehmen, denn Mobbing findet statt, und zwar in einem Ausmass, das wir Erwachsene uns nicht vorstellen können», sagt Pfister.

Wachrütteln und Enttabuisieren

Pfister sieht die Schulen in der Pflicht: «Es ist dringend nötig und von Schülerinnen und Schüler gewünscht, mehr über Mobbing und Cybermobbing zu sprechen. Wir sind der Meinung, es gehört in das Schulfach Moral/Ethik/Sozialkompetenzen», so Pfister. Auch die Politik und Rechtsexperten sieht die Mutter von Céline in der Pflicht. «Sie können helfen, dass Cybermobbing endlich ein Straftatbestand wird und dass das Jugend- und Strafgesetz verschärft wird.»

«Wenn wir mit unserem traurigen Fall wachrütteln und enttabuisieren können und anderen Betroffenen Mut machen, nicht darüber zu schweigen und an die Öffentlichkeit zu gehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg», sagt Nadya Pfister.

*Name der Redaktion bekannt