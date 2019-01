Eltern berichten von Kopfläuse-Plage

Im Kreis 11 kämpfen mehrere Mütter gegen Kopfläuse. Martina S.* (44) musste ihre Tochter im letzten Halbjahr mehrmals behandeln, was sehr aufwendig sei. «Das Kämmen und das Absuchen der Haare mit Finger und Lupe dauert jeweils mehr als eine halbe Stunde», sagt sie, die selbst auch schon angesteckt wurde. Nach einem halben Jahr seien die Läuse einfach nur noch lästig und zudem gehe die Behandlung mit dem Spezialshampoo ins Geld.

Das Problem bestehe nicht nur bei ihrer Tochter, die auf eigenen Wunsch zwischenzeitlich kurze Haare hat. Mehrere Eltern hätten ihr berichtet, dass auch sie gegen Kopfläuse kämpfen. «Jede Familie in meinem Umfeld war in jüngster Zeit vermutlich einmal betroffen – und das in verschiedenen Schulhäusern der Stadt Zürich.»

Schule informierte mit Merkblatt

Eine weitere Mutter (36) aus Seebach ist ebenfalls seit Monaten betroffen, wie sie sagt: «Ich weiss nicht, wie ich die Plage in den Griff kriegen kann.» Ihre Kinder würden sich immer wieder anstecken. Eine Mutter aus dem Kreis 3 berichtet vom gleichen Problem in der Schule Triemli. Auf der Website der Schule wird auch prominent auf das Thema Kopfläuse hingewiesen.

Auf Anfrage bestätigt die Schulleitung, dass es vor allem nach den Schulferien Probleme mit Kopfläusen gebe – «wie in sehr vielen Schulen». Betroffen davon seien aber nie alle Klassen und immer wieder andere Kinder. Im September 2018 informierte die Schule die Eltern mit einem Brief und einem Merkblatt des schulärztlichen Dienstes. Die Schulleitung forderte die Eltern im Schreiben auf, die Kinder in der letzten Ferienwoche auf Kopfläuse zu untersuchen und bei einem Befall vor Schulbeginn entsprechend zu behandeln.

Stadt führt keine Statistik

Bei der Stadt Zürich ist der schulärztliche Dienst für die Kopflaus-Thematik zuständig. Wie akut die Situation ist, kann man dort nicht sagen. «Wir führen keine Statistik zum Befall von Kopfläusen», sagt Leiterin Andrea-Seraina Bauschatz. Die Situation sei aber sicherlich nicht dramatisch – «sonst wäre unser Kopflausdienst permanent überlastet».

Für den Fall, dass Kopfläuse in einem Schulhaus auftreten, gelte seit August 2018 ein neues Konzept: Da Kopfläuse keine Gefahr für die Gesundheit darstellen, ist die Behandlung freiwillig. Wird jedoch in einer Klasse die Lernatmosphäre durch das gehäufte Auftreten von Läusen stark beeinträchtigt, kann die Schulleitung Massnahmen ergreifen.

Es gibt einen kostenlosen Kopflaus-Service

Bei einem Verdacht muss die Lehrperson zuerst die Eltern informieren und sie auf den kostenlosen Kopflaus-Service hinweisen. «Dieser unterstützt die Behandlung aber nur mit Einverständnis der Eltern», erklärt Bauschatz. Im äussersten Fall sei es auch möglich, ein betroffenes Kind vom Unterricht zu dispensieren.

Zutreffend sei, dass die Eltern die Kosten für das Shampoo selbst übernehmen müssen. «Oft ist dieses aber gar nicht nötig, weil es gegen die Eier von Kopfläusen nichts nützt», sagt Bauschatz. Es sei besser, Eier und Kopfläuse jeden dritten Tag mit einem normalen Haar-Conditioner auszukämmen.

*Name der Redaktion bekannt

Tipps bei Befall von Kopfläusen

Die beste Prävention gegen Kopfläuse ist eine regelmässige Kontrolle mit dem Lauskamm. Besonders vor Ende jeder Schulferien empfiehlt es sich, die Haare auszukämmen und nach Kopfläusen zu kontrollieren. So kommen Läuse schon gar nicht erst in die Schule.

Nur wenn lebende Kopfläuse gefunden werden, muss behandelt werden. In diesem Fall genügend Kopflausmittel verwenden und die Behandlung nach einer Woche unbedingt wiederholen.

Lange Haare hochstecken und zusammenbinden erschwert es Läusen, von Kopf zu Kopf zu krabbeln.

Zuletzt noch eine gute Botschaft: Kopfkissen, Haarbürsten, Kuscheltiere, Mützen etc. übertragen keine Läuse und müssen deshalb nicht mitbehandelt werden.

Der Kopflausdienst des Schulärztlichen Dienstes bietet Eltern eine kostenlose Beratung bei der Kontrolle und Behandlung von Kopfläusen (044 413 46 13).

