«Lehrer schicken Schüler wegen Niesen nach Hause»

In der Schweiz steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter rasant an. Laut mehreren Schülern der Baugewerblichen Berufsschule Zürich (BBZ) ist dies ein Grund, weshalb vereinzelte Lehrpersonen an ihrer Schule «panisch reagieren»: «Wenn ein Schüler hustet oder niest, wird er von einigen Lehrpersonen sofort nach Hause geschickt», erzählt eine Lernende.

Umfrage Sollten die Schulen wegen des Coronavirus geschlossen werden? Unbedingt, die Gefahr, sich in der Schule anzustecken, ist zu gross.

Schulschliessungen wären gut, aber nur, weil ich nicht in die Schule will. Das Virus ist mir egal.

Nur Schulen, an denen Verdachtsfälle aufgetreten sind, sollten geschlossen werden.

Nein, das wäre völlig übertrieben.

Sie und ihre Kollegen finden das übertrieben: «Das kann doch nicht sein, dass man mit der Begründung, man solle sich doch zu Hause ausruhen, aus dem Klassenzimmer verwiesen wird», sagt die 19-Jährige. Vor allem auch, weil die LAP kurz bevorstehe: «Wir sind zurzeit mega im Lernstress und darauf angewiesen, nichts vom Schulstoff zu verpassen.»

Wie die junge Frau sagt, reagieren aber nicht alle an der Berufsschule ängstlich: «Wir Schüler nehmen das Thema durchaus ernst und halten uns an die gängigen Verhaltensregeln.» Trotzdem meint sie: «Auch wenn es hin und wieder Gerüchte über einen Corona-Fall an unserer Schule gibt, wollen wir uns nicht den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrechen.»

Knapp acht Schüler nach Hause geschickt

Wie Rektor Heinz Schlegel auf Anfrage sagt, hat man zurzeit keinen Corona-Fall an der Schule. «So weit ich weiss, wurden aber Schüler nach Hause geschickt, weil sie Krankheitssymptome zeigten.» Das sollen bis jetzt sechs Schüler gewesen sein. «Bei über 4000 Lernenden und Personen, die bei uns eine Weiterbildung machen, ist das für die Winterzeit eine geringe Anzahl.»

Die Schüler, die man nach Hause geschickt hat, werden laut Schlegel aber nicht im Stich gelassen. Der Rektor erklärt: «Die Lehrpersonen laden das Schulmaterial auf der entsprechenden Plattform hoch und stehen den Lernenden bei Fragen entweder per Mail oder Telefon zur Verfügung.»

«Überlasse es jedem Lehrer selbst»

Dass zurzeit Panik unter den Lehrerpersonen an der BBZ herrsche, verneint Schlegel. Dazu meint er: «Ich überlasse es aber jedem Lehrer selbst, wie er es handhabt.» Die Lehrerinnen und Lehrer hätten da viel Erfahrung, so Schlegel. Wichtig sei für ihn, dass sich alle an der Schule sicher fühlen, auch ältere Lehrpersonen, die zur Risikogruppe zählen.

Die Berufsschule komplett zu schliessen, kommt für den Rektor zurzeit nicht infrage: «Das wollen wir nicht. Zudem glaube ich nicht, dass das im Moment nötig wäre.» Wichtig sei aber eine gute Information an die Mitarbeitenden, so Schlegel. Er werde deshalb erneut ein E-Mail an alle Mitarbeiter und Schüler schicken und diese nochmals auf die vom BAG empfohlenen Verhaltensregeln im Umgang mit dem Coronavirus aufmerksam machen.



(mon)