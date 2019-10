Bunte Blätter zieren die Bäume, Laub liegt auf dem Boden und Kürbisse werden geerntet: In der Natur ist der Herbst deutlich spür- und sichtbar. Anders sieht das derzeit in einigen Zürcher Migros-Filialen aus. Dort herrscht weihnachtliche Stimmung. Einige Regale sind mit Lametta überzogen und Ausstelltische sind mit Weihnachtsschokolade gefüllt. Für Diskussionen auf Facebook sorgt nun das Angebot der Migros in der Gebäcktheke. Dort schauen Grittibänze mit Rosinenaugen bereits jetzt die Kunden an.

Umfrage Der Detailhandel rüstet sich für Weihnachten. Zu früh? Ja, jetzt kommt doch erst noch Halloween.

Nein, Weihnachten geht immer.

Ich muss mir da noch eine Meinung bilden.

«Liebe Migros, wieso gibt es schon Grittibänzen? Was stimmt mit euch nicht?», schreibt eine Facebook-Nutzerin über ein Foto des Gebäcks. Sie stösst mit diesem Post eine Diskussion an, die schon fast 300 Kommentare lang ist. «Jetzt gibt es Grittibänzen und was gibt es zu Weihnachten? Osterhasen?», «Es wird leider immer früher!» und «Die Vorfreude auf Weihnachten ist weg» heisst es zustimmend. Ein User schreibt weiter: «Leider hat Weihnachten schon lange nicht mehr den Stellenwert wie früher. Nur noch Geldmacherei.»

Logistische Gründe

Auch die Migros meldet sich in der Diskussion zu Wort: «Ich kann deinen Unmut nachvollziehen. Ich finde Grittibänzen im Oktober auch zu früh», schreibt Mitarbeiter Sebastian Senn. «Lasst uns doch zuerst den Herbst in all seiner Farbenpracht geniessen – mir gefällt diese Jahreszeit sowieso je länger, desto besser.»

Er fügt an: «Nun gut, das eigentliche Weihnachtssortiment wird seit fünf Jahren immer Ende Oktober in den Filialen eingerichtet und aufgebaut, damit es spätestens ab November zur Verfügung steht.» Das sei für einige zwar immer noch zu früh, lasse sich aber schon aus logistischen Gründen nicht ändern.

Zustimmung für Migros

Gerade im November würden sich viele Personen mit dem Basteln eines Adventskalenders beschäftigen. «Dafür bietet auch die Migros schon viele Anregungen und ein buntes Sortiment für kleine Überraschungen. Kerzen und andere Dekorationen sind bei vielen Kundinnen und Kunden um diese Zeit bereits sehr gefragt.» Auch Süssigkeiten und Frischteige zum Backen würden zu den besonders beliebten Produkten zählen.

Auf Anfrage von 20 Minuten fügt Sprecher Sebastian Senn an, dass die Nachfrage tatsächlich zeige, dass das Bedürfnis nach Grittibänzen bereits Ende Oktober vorhanden sei, das würden auch die grösstenteils positiven Reaktionen zeigen. «Leider können wir aber nicht alle Wünsche erfüllen. Wir können nachvollziehen, dass die Aufstellung des Weihnachtssortiments in unseren Filialen für gewisse Leute zu früh kommt», sagt Senn weiter.

«Jedes Jahr das gleiche Gejammer»

Tatsächlich erhält die Migros auch auf Facebook viel Zuspruch. «Diese feinen Leckereien könnte es für mich das ganze Jahr hindurch geben», schreibt eine Nutzerin. Eine andere Userin stimmt zu: «Ich würde Grittibänzen auch das ganze Jahr kaufen und essen.»

Nebst den Pro- und Contra-Positionen gibt es in der Grittibänz-Diskussion noch jene Fraktion, die sich darüber aufregt, dass sich Leute über den Einführungszeitpunkt von Weihnachtsprodukten in Läden enervieren. «Jedes Jahr das gleiche Gejammer», heisst es. «Alle, die sich darüber aufregen, sollen doch einfach am Gestell vorbeilaufen.»

(jen)