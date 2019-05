Freitagabend in einer Winterthurer Coop-Filiale im November 2017: Obwohl ein Mann Lebensmittel im Wert von rund 430 Franken in den Taschen hatte, bezahlte er am Self-Checkout nur rund 80 Franken. Als er die Coop-Filiale verlassen wollte, erwischte ihn der Filialleiter. Nun wurde er vom Zürcher Obergericht wegen Diebstahls zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 100 Franken verurteilt.

Umfrage Benutzen Sie den Self-Checkout in den Läden? Ja, wenn immer möglich!

Nur wenn es keine Kasse hat oder die Schlange an der Kasse zu lange ist.

Nein, das ist mir zu kompliziert.

Auf keinen Fall, dieses Ding zerstört Arbeitsplätze!

Laut dem Kunden seien der berufliche und private Druck sowie ein gesundheitliches Problem Schuld daran gewesen, dass er beim Self-Scanning-Gerät abgelenkt und unkonzentriert war. Zudem habe er sich beim Einkauf für eine spezielle Methode entschieden. Dabei ergab es sich – zufällig, wie er geltend machte – dass es sich bei den direkt eingescannten Waren um günstige Artikel für rund 80 Franken handelte. In der anderen Tasche, die er schlussendlich nicht eingescannt hatte, waren teure Lebensmittel im Wert von rund 350 Franken – darunter 1,5 Kilo Rindsfilet.

Leser haben auch schon vergessen, Waren einzuscannen

Bei den 20-Minuten-Lesern sorgt dieser Gerichtsfall für hitzige Diskussionen. «Man vergisst sehr gerne mal etwas einzuscannen, auch ich habe schon Mineral unten im Wagen deponiert und dann ist es untergegangen», sagt etwa Leser Selbstscanner. Gleiches erlebte ein Leser mit dem Nutzernamen Passeuff: «Ich habe telefoniert und war so ins Gespräch mit einem alten Freud vertieft, dass ich einen sehr teuren Artikel nicht gescannt habe.»

Nath hat gleich einen ganzen Einkauf nicht bezahlt, weil das kontaktlose Zahlen beim Kartenlesegerät nicht funktionierte: «Ich habe die Karte hingehalten und bin im Stress davon gelaufen.» Eines haben alle Leser mit solchen Erfahrungen aber gemeinsam – sie haben gleich nach dem Einkauf oder spätestens zu Hause gemerkt, dass etwas nicht stimmte und laut eigenen Angaben die Zahlung im Laden noch nachgeholt.

«Egal, ob es absichtlich passierte oder nicht»

Und genau das hätte laut einem Grossteil der 20-Minuten-Leser auch dem Coop-Kunden passieren müssen: «Sorry, aber Waren im Wert von 380 Franken vergisst man nicht aus Versehen», so Leser Thom. Dieser Meinung ist auch Meli: «Am Checkout wird man doch stutzig, wenn der Schlussbetrag so niedrig ist und man ein Warenwert von 430 Fr. in der Tasche hat.»

Wie P. Eyass sagt, sollte es egal sein, ob der Diebstahl absichtlich passierte oder nicht. «Wer nicht bezahlt hat und Ware mitnimmt, macht sich strafbar.» Wenn man zu schnell fahre, blitze es halt auch, egal ob vorsätzlich oder nicht.

Was meinen Sie zu diesem Fall? Kann es passieren, dass man mal etwas vergisst einzuscannen oder glauben Sie auch, dass es kein Zufall ist?

(20M)