«Mein Sohn (7) wurde zum Rauchen gezwungen»

Eine Mutter* ist um ihren 7-jährigen Sohn besorgt: Seit Wochen soll ein 13-Jähriger ihn belästigen, bedrohen und schlagen. Vor rund einer Woche soll der Teenager den 7-Jährigen gar unter Gewaltandrohung zum Rauchen gezwungen haben. Die mutmasslichen Mobbingvorfälle, die sich in einer Gemeinde im Kanton Aargau ereignet haben sollen, schildert die Mutter in den sozialen Medien.

Nach diesen Vorkommnissen habe der 13-Jährige den 7-Jährigen weiter bedroht. Einmal habe ihn eine Frau von der Schule nach Hause begleiten müssen, weil der ältere Schüler hinter dem jüngeren her war, so die Mutter. Die beiden besuchen jeweils zwei unterschiedliche Schulen in derselben Gemeinde.

«Du alte Schlampe» auf Haustür geschmiert

Nachdem die Mutter den 13-Jährigen zur Rede gestellt habe, sei Tage danach die Haustür der Familie mit den Worten «Du alte Schlampe» beschmiert gewesen. «Der 13-Jährige wurde vor dem Haus gesehen», so die Mutter. Sie habe die Polizei gerufen. «Inzwischen erzählt dieser Junge auch an der Schule meines Sohnes, dass er ihn und mich verschlagen werde», so die Mutter, die schwanger ist. Sie habe Angst. «Ich bringe und hole meinen Sohn nun täglich von der Schule ab und lasse ihn aus Angst nicht mehr draussen spielen.»

Die Mutter ist verzweifelt: «Ich weiss nicht, was man da machen kann. Mit den Eltern wurde schon gesprochen. Diese sehen es aber als kein Fehlverhalten an.» Auch die Schulleitung sei informiert. «Diese können anscheinend aber auch nicht viel mehr machen als es bei den Eltern zu melden.»

Schule widerspricht Darstellung von Mutter

Auf Anfrage von 20 Minuten sagt der verantwortliche Schulleiter, dass die Vorkommnisse ernst genommen werden und gravierend seien, falls sich die Schilderungen erhärten sollten. «Die Klassenlehrperson und die Schulführung haben bereits das Gespräch mit den Eltern gesucht und die Schulsozialarbeit wurde miteinbezogen. Das Verhalten des Schülers wurde auch in seiner Klasse thematisiert.»

In Gesprächen mit Fachpersonen werde jetzt den Ursachen dieser Vorkommnisse auf den Grund gegangen. Nötigenfalls würden in Zukunft externe Fachstellen beigezogen.

Es ist laut der Schulleitung nicht ganz klar, ob die von der Mutter geschilderten Vorfälle tatsächlich zutreffen würden, denn der 13-Jährige bestreite diese. In einem Mail von einem Mitglied der Schulpflege an 20 Minuten heisst es sogar: «Wir möchten Sie nochmals offen und ehrlich darauf hinweisen, dass der Sachverhalt nicht erhärtet ist und nicht der Wahrheit entspricht.» Er widerspricht damit der Darstellung der Mutter.

Polizei ermittelt

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt, dass sie im Fall der Schmiererei an der Haustür wegen Sachbeschädigung ermittelt. Von den anderen Vorkommnissen an der Schule und im Quartier habe die Polizei bisher keine Kenntnis.

Sprecherin Aline Rey sagt: «Ab zehn Jahren ist eine Person strafmündig.» Gemäss dem schweizerischen Jugendstrafrecht gehe es bei der Strafe in erster Linie um den Schutz und die Erziehung. «Häufig werden deshalb auch erzieherische und therapeutische Massnahmen als Strafe in diesem Alter angeordnet», so Rey.

*Name der Redaktion bekannt