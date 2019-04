«Wir neigen dazu, Junge zu unterschätzen»

Weil es bei Jugendlichen immer mehr Straftaten im Umgang mit dem Handy gibt, hat die Kantonspolizei Zürich ein Merkblatt zusammengestellt. Darin wird erklärt, was verboten ist und was nicht. Das Merkblatt richtet sich an Schüler, ist für sie aber nur bedingt geeignet, wie Professorin Aleksandra Gnach sagt. Sie unterrichtet und forscht im Bereich Medienlinguistik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Es spricht viele zentrale Punkte an. Die grössten Risiken sind erfasst. Allerdings ist das Merkblatt nicht so aufbereitet, dass Jugendliche merken, warum und in welchem Umfang sie betroffen sind. Es enthält etwa viele abstrakte Fachbegriffe wie Ehrverletzung oder Nötigung. Darunter können sich nicht alle Jugendlichen auf Anhieb eine konkrete Handlung vorstellen.

Wie könnte man das besser aufbereiten?

Zugänglich sind Informationen, wenn sie in die Lebenswelt der Jugendlichen übersetzt werden, damit sie einen Bezug dazu bekommen. Das heisst, man sollte Jugendliche direkt ansprechen und Fallbeispiele machen – wie etwa mit dem Satz: «Hast du gewusst, dass ...» Unterstützend können auch Piktogramme wirken. Ebenfalls wichtig ist, solche Merkblätter an jede Altersstufe anzupassen.

Sind sich Jugendliche bewusst, was verboten ist?

Wir neigen dazu, die Jugendlichen zu unterschätzen. Studien zeigen, dass sie gut informiert sind. Details, wie Liken, können strafbar sein, das ist ihnen aber vermutlich nicht bewusst. Das trifft übrigens auch auf viele Erwachsene zu.

Fehlen bestimmte Aspekte?

Die Täterperspektive erhält zu viel Gewicht. Was fehlt, sind Hinweise, was man tun kann, wenn man zum Opfer geworden ist. Ein Stichwort ist hier etwa Cybergrooming – jemand spricht eine Person online an mit dem Ziel, sexuelle Kontakte zu haben. Eine Handlungsanleitung wäre für die Jugendlichen hilfreich, damit sie wissen, wie sie in einem solchen Fall vorgehen und an wen sie sich wenden können.

