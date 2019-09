Ein Video aus dem Zürcher Kreis 3 macht in den sozialen Netzwerken die Runde. Es zeigt, wie ein Autofahrer beim Bahnhof Saalsporthalle in der Nähe des Einkaufszentrums Sihlcity eine Treppe hinunterfährt und die Fahrt anschliessend fortsetzt. Die Treppe ist etwa zwölf Meter lang und fünf Meter hoch. Wie das Auto dorthin kam, ist unklar. Oberhalb der Treppe gibt es eine Strasse mit einem Parkplatz.

«Mit einem Ferrari hätte das nicht funktioniert»

Der Stadtpolizei Zürich ist der Vorfall vom 7. September bekannt, wie es auf Anfrage heisst. Man habe den Lenker des Fahrzeugs ermittelt. Dieser müsse nun mit Konsequenzen rechnen. «Gegen ihn wird rapportiert», sagt Sprecher Michael Walker. Er habe gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen, weil er mit seinem Auto einen Weg befahren hat, der sich nicht dafür eignet und offensichtlich nicht dafür bestimmt ist. Dazu zählen etwa Fuss- und Wanderwege.

«Ein Auto lässt noch viel mit sich machen»

Dass das Auto nach der Aktion noch weiterfahren konnte, sei nicht aussergewöhnlich, sagt Kurt Giger, Vorstandsmitglied der Zürcher Sektion beim Auto Gewerbe Verband Schweiz. «Ein Auto lässt noch viel mit sich machen, bis es nicht mehr fahrfähig ist.» Wahrscheinlich habe das Auto lediglich leichte Beschädigungen an der Front- und Heckverkleidung davongetragen, als es am Ende der Treppe den Boden streifte. Die Schläge der Treppenstufen habe die Federung vermutlich wegstecken können. Auch Schäden am Chassis seien wohl nicht entstanden.

Anders wäre es mit einem tiefer gelegten Auto ausgegangen: «Mit einem Ferrari hätte das nicht funktioniert. Da wären die Räder in der Luft und das Auto stecken geblieben», erkärt Giger. Er verurteilt den Vorfall scharf: «Der Lenker hat in dieser Situation das Auto nicht im Griff und gefährdet Passanten.»

(tam)