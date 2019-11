«Mitarbeiter mussten ihre Schlüssel abgeben»

«Heute ist leider ein sehr trister Tag für unsere Gruppe.» Mit diesen Worten beginnt ein E-Mail an alle Mitarbeiter der Desperado-Restaurants. Darin werden die Angestellten über den Konkurs der Kette und damit auch über ihre Arbeitslosigkeit informiert.

Alle zwölf Filialen in der Schweiz bleiben ab Dienstag geschlossen. Im Schreiben heisst es weiter: «Unsere Besitzer haben aufgrund unserer finanziellen Lage entschieden, alle unsere Firmen und Restaurants Konkurs zu melden.»

Wie eine Leserin weiss, wurden die Mitarbeiter angewiesen, die Restaurants nicht mehr zu öffnen. «Sie mussten vor Ort ihre Schlüssel abgeben.» Laut dem internen Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, besitzen einzig die Geschäftsführer noch einen Schlüssel für die Restaurants.

Drei Filialen bleiben offen

Die Filiale an der Heinrichstrasse in Zürich bleibt aber offen. «Auch wir wurden per Mail informiert», sagt Daniel Wiesner, COO der Fredy Wiesner Gastronomie AG. Als Franchisenehmer sei man von der Konkurseröffnung nicht direkt betroffen. «Unser Lokal bleibt vorerst geöffnet.» Gleiches gilt auch für die Filialen in Mosseedorf und Gerlafingen, die ebenfalls Fanchisenehmer sind.

Das Management der Desperado-Gesellschaften schreibt auf Anfrage, dass man am 25. November 2019 bei den zuständigen Gerichten den Konkurs beantragt habe. «Aus diesem Grund sind die Restaurants der Desperado-Gruppe sowie die Sportsbar Westside vorübergehend geschlossen.» Zum laufenden Konkursverfahren könne man keine weiteren Angaben machen.

Kette existiert seit 2000

Der CEO der B1 Swiss Gastro Company GmbH, Stefano Alborghetti, empfiehlt den Mitarbeitern, sich so schnell wie möglich beim zuständigen Arbeitsamt zu melden. Wie viele Mitarbeiter ihren Job verlieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. 20 Minuten konnte bisher noch nicht mit einem der Geschäftsführer sprechen.

Zum Schluss des Schreibens heisst es: «Für uns alle ist dies eine schwierige und neue Situation, in welcher wir als leidenschaftliche Gastronomen unser Bestes tun werden.» Desperado wurde 2000 gegründet.

