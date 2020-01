«Müssen Wasser kochen, um unser Baby zu baden»

Seit Samstag hat die Familie von D.S.* aus Spreitenbach weder eine funktionierende Heizung noch Warmwasser. Betroffen davon sind laut dem 27-Jährigen die Liegenschaften am Glatttlerweg 12, 14, 16 und 18: «Das sind insgesamt über 60 Wohnungen. Darin wohnen grösstenteils Familien mit Kindern.» Auch er und seine Frau haben ein dreieinhalb Monate altes Baby: «Wir mussten sogar Wasser kochen, um unser Kind zu baden. Das ist wie im 19. Jahrhundert.»

Wie S. sagt, ist es nicht das erste Mal, dass die Verwaltung ihre Mieter frieren lässt: «Ich wohne seit vier Jahren hier und es ist schon etwa dreimal vorgekommen.» Er habe sich deshalb zwei Heizkörper für den Notfall besorgt: «Wir haben Glück, bei uns ist es nicht ganz so kalt wie in den anderen Wohnungen.»

«Fehler passieren»

Was der 27-Jährige besonders ärgerlich findet, ist, dass die Verwaltung die Mieter nicht ernst nehme: «Den neusten Fall habe ich am Samstag der Hauswartin gemeldet. Doch erst am Dienstag kam jemand vorbei.» Am Dienstagabend sei dann die Heizung zum Laufen gebracht worden, Warmwasser habe es aber trotzdem nicht gegeben, so S. «Seit Mittwoch funktioniert wieder nichts. Weder läuft die Heizung, noch haben wir Warmwasser.»

S. ist überzeugt: «Die Kommunikation zwischen der Hauswartin und der Verwaltung lässt zu wünschen übrig. Als ich am Montag die Verwaltung kontaktierte, wusste sie nichts von einem Warmwasser-Heizungs-Problem.»

Der 27-Jährige hofft, dass die Verwaltung endlich etwas unternimmt und die Heizung erneuert: «Menschen machen Fehler, Anlagen können kaputt gehen.» Trotzdem findet er: «Die Verwaltung sollte sich mehr Mühe geben und schneller sowie proaktiver reagieren.»

«Arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems»

Bei der zuständigen Verwaltung bestätigt man auf Anfrage, dass die Wärmeerzeugungsanlage, die sich im Haus am Glattlerweg 12 befindet, am Samstagabend ausgefallen ist. «Vom Ausfall sind die Häuser am Glattlerweg 12, 14, 16 und 18 betroffen», sagt der Geschäftsführer.

Laut der Verwaltung hat die Hauswartin aber umgehend den Pikettdienst aufgeboten, um die Störung zu beheben. «Leider konnte seit diesem Zeitpunkt die Wärmeerzeugungsanlage jeweils nur für kurze Zeit wieder in Betrieb genommen werden.» Der Geschäftsführer versichert aber: «Alle beteiligten Unternehmen arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems.»

Sollte der Betrieb nicht bald dauerhaft wieder aufgenommen werden können, will die Verwaltung eine mobile Heizanlage organisieren: «Damit die Mieter schnellstmöglich wieder über Heizung und Warmwasser verfügen», so der Geschäftsführer. Zudem sei geplant, die Heizungsanlage zeitnah zu ersetzen.

*Name der Redaktion bekannt



