«Sie wusste nicht, dass sie bald tot sein würden»

Herr Hohler, Sie haben ein Buch über 13 Mordfälle geschrieben. Welches war der krasseste Fall, den Sie in ihrer Karriere verfolgt haben?

Stefan Hohler: Der Vierfachmord in Rupperswil, bei dem vier Menschen kaltblütig von einem heute 34-Jährigen ermordet wurden. Der Fall war in seiner Brutalität und in der Anzahl der Opfer einzigartig. Auch die Vorgehensweise des Täters war äusserst ungewöhnlich.

Warum?

Es kommt selten vor, dass ein Täter seinen Opfern mit einem Messer die Kehle durchschneidet. Mir sind einige Fälle bekannt, bei denen Täter aus Wut auf den Oberkörper des Opfers einstechen. Die Vorgehensweise deutet auf eine kalkulierte und gezielte Tat hin, die in ihrer Kaltblütigkeit ihresgleichen sucht. Der Täter zeigte zudem keine Gefühlsregung, er ging am Abend nach der Tat sogar noch Steak essen mit seinen Kollegen.

Sie sind sehr nahe an solchen Fällen dran. Wühlen Sie diese nicht emotional auf?

Ich kann meistens die Distanz wahren. Beim Mordfall Rupperswil war das aber anders. Er ging mir nahe und beschäftigte mich. Vor allem, als ich zum ersten Mal das Bild der Mutter sah, das zeigt, wie sie am Bancomaten auf Druck des Täters Geld abhebt. Sie wusste nicht, dass sie und ihre Kinder bald tot sein würden.



Carla S. am Bancomaten. Bild: Kantonspolizei Aargau

Wie können Sie ruhig schlafen, wenn Sie sich den ganzen Tag mit Morden beschäftigen?

Ich bin ein relativ ausgeglichener Mensch und nicht sehr emotional. Ich kann solche Fälle deshalb gut verarbeiten. Natürlich spielt da auch mein Alter und meine Erfahrung mit.

Sie müssen auch bei Angehörigen läuten gehen. Da werden Sie nicht immer mit offenen Armen empfangen.

Wir nennen das Glögglispiel. Es ist bei Kapitalverbrechen Teil der Recherche, die nicht immer angenehm ist. Es braucht jedes Mal Überwindung. In einzelnen Fällen war ich auch froh, dass niemand die Tür aufgemacht hat. Ich schaue aber immer, dass ich nicht aufdringlich bin. Einige Journalisten bringen beispielsweise Blumen mit. Das habe ich noch nie gemacht. Entweder wollen die Leute mit mir sprechen oder nicht. Und bei mir gilt immer die Devise: Ich bin Reporter und kein Psychologe.

Auch als Sie zum Thema Koch-Areal recherchierten, wurden Sie nicht mit offenen Armen empfangen. Sie berichteten über die Lärmklagen. Besetzer hängten darauf ein Transparent auf, auf dem stand «hohl, hohler, am Stefan Hohlsten».

Das hat mich mehr amüsiert als genervt. Es hat mich aber auch überrascht, dass sie so auf den Mann schossen und so reagiert haben.

Sie verfassten auch einen Artikel über die Söhne von Stadtrat Richard Wolff im «Tages-Anzeiger». Sie trieben sich auf dem Koch-Areal herum. Durch Sie wurde die Befangenheit von Herrn Wolff ein Thema. Schliesslich trat der AL-Politiker beim Dossier Koch-Areal in den Ausstand. Ist man als Journalist nicht stolz, so etwas zu bewirken?

Stolz ist das falsche Wort. Ich wollte einfach, dass das mit dem Lärm aufhört, wodurch Nachbarn nicht mehr schlafen konnten. Der Bericht zielte nicht auf Richard Wolff als Stadtrat geschweige denn als Person. Ich fand ihn nie unsympathisch oder sah ihn nie als Gegner.

Ihr Buch trägt den Titel «13 Mordfälle und eine Amour fou». Auf was bezieht sich Letzteres?

Es bezieht sich auf die Geschichte von Hassan und Angela Kiko. Sie bildet ein Kontrapunkt zu all den Mordfällen im Buch. Meines Erachtens sollte diese Geschichte verfilmt werden: Eine attraktive Frau, die Gefängniswärterin war, flieht mit einem Vergewaltiger in ein italienisches Kaff. Es zeigt: Liebe macht blind.

