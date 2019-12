«Polizisten laufen mit Maschinenpistolen herum»

An der Überlandstrasse in Dübendorf kam es am Dienstagmittag zu einem Grosseinsatz der Polizei: «Die Polizisten laufen in Vollmontur und mit Maschinenpistolen herum», meldete ein Leser-Reporter vor Ort. Die Personen in der Gegend seien angehalten worden, die Büros und Wohnungen nicht zu verlassen und die Fenster zu schliessen.

Kurz vor 13 Uhr hätten sich die Einheiten dann zurückgezogen, so eine weitere Leser-Reporterin. «Die Polizei klingelte bei uns und sagte, dass sie eine Person gesucht habe.» Ein Video, das 20 Minuten vorliegt, zeigt zudem die Verhaftung eines Mannes auf dem Dach eines Gebäudes. Eine Augenzeugin bestätigt das: «Offenbar war er bewaffnet.»

34-Jähriger festgenommen

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Passanten hätten gemeldet, dass ein Mann auf einem Balkon mit einem Gewehr hantiere. «Die Einsatzgruppe Diamant konnte den Mann festnehmen», sagt Sprecher Florian Frei. Es handle sich um einen 34-jährigen Franzosen, der Zutritt zur Wohnung gehabt habe.

Bei der Waffe handle es sich um eine Imitationswaffe, eine sogenannte Softair-Gun. «Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für andere Personen.» Die Ermittlungen würden nun laufen. Die Spurensicherung sei vor Ort.

(wed/tam)