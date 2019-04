«Präsident ist Kapitän und muss bleiben»

Von «schalem Beigemack beim einfachen Parteimitglied», einer «Hauruckübung» und «tiefer Enttäuschung» war bei der Delegiertenversammlung der Zürcher SVP die Rede. Nach der Schlappe bei den Kantonsratswahlen und dem überraschenden Rücktritt der Parteispitze von letztem Freitag sprach die Basis gestern Abend Klartext. «Der Präsident ist ein Kapitän und muss auch bei einem kleinen Tsunami bleiben», so ein SVP-Mitglied.

Der abtretende Präsident Konrad Langhart wurde mehrmals ermutigt weiterzumachen. Langhart aber entgegnete: «Unter den gegebenen Umständen kann ich nicht arbeiten. Ich trete zurück.» Sein Rücktritt erfolgte unter anderem auf Druck von Urvater Christoph Blocher. Mehrere prominente SVP-Nationalräte wie Roger Köppel oder Thomas Matter sowie die Vorstandsmitglieder versuchten, Verständnis für das Vorgehen zu schaffen. Die Zeit dränge gerade im Hinblick auf die Wahlen im Herbst.

«Es ist ganz dringend»

Christoph Blocher, der etwas später zur Versammlung stiess, meldete sich ebenfalls zu Wort: «Die Partei funktioniert nicht. Es ist ganz dringend, eine Ersatzwahl durchzuführen.» Erst nach rund einer Stunde wurde dem Antrag für Ersatzwahlen zugestimmt. Vor diesen Wahlen wurde unter anderem Roger Köppel klar als Ständeratskandidat gewählt.

Dann ging es darum, die zur Verfügung stehenden Posten des Präsidenten sowie der drei Vizepräsidenten zu wählen. Als neuer Parteipräsident war am Montag vom Vorstand der 31-jährige Patrick Walder aus Dübendorf vorgeschlagen worden. Als Unbekannter will er die Partei wieder auf Kurs bringen: «Es braucht Knochenarbeit, die so schnell wie möglich beginnt», sagt er zur Versammlung. Er freue sich auf die Aufgabe, sei sich aber auch bewusst, dass es eine schwierige Aufgabe werde.

Als weitere Vorstandsmitglieder wurden alt-Nationalrat Toni Bortoluzzi, Kantonsrätin Elisabeth Pflugshaupt und Kantonsrat Orlando Wyss vorgeschlagen.

(tam)