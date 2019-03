«SVP wird am Sonntag wohl verlieren»

In wenigen Tagen entscheidet sich, wer im Kanton Zürich in den nächsten vier Jahren die Macht hat. Am Sonntag werden die Resultate der Kantons- und Regierungsratswahlen bekannt. Wie es ausgehen könnte, weiss Politgeograf Michael Hermann. Sein Forschungsinstitut Sotomo hat im Auftrag des «Tages-Anzeigers» und der NZZ Umfragen durchgeführt. Das sind seine Prognosen:

Wer fliegt aus dem Regierungsrat?

Niemand. Es ist ziemlich sicher, dass alle Bisherigen gewählt werden. Es werden zwei Sitze frei, und von den neuen Kandidaten ist niemand so überragend. Nach unseren Umfragen wird Mario Fehr (SP) das beste Wahlresultat erzielen. Die anderen bisherigen Regierungsräte werden sich ein Kopf-an-Kopf-Ren­nen liefern.

Wer schafft es neu in den Regierungsrat?

Natalie Rickli (SVP) und Thomas Vogel (FDP) haben gemäss unseren Umfragen gute Karten. Allerdings liegt Martin Neukom (Grüne) relativ dicht hinter Vogel. Die Grünen hätten wohl noch bessere Chancen auf einen Regierungsratssitz, wenn sie einen Politiker mit mehr Exekutiverfahrung ins Rennen geschickt hätten.

Welche Partei verliert?

Im Kantonsrat sehr wahrscheinlich die SVP. Darauf deuten nicht nur die Umfragen, sondern auch die Ergebnisse von kommunalen Wahlen in jüngster Zeit hin. Zudem sind SVP-Themen wie Terrorismus oder Zuwanderung derzeit nicht so aktuell. Vor vier Jahren, als die Partei gewann, beschäftigte dies die Wähler viel mehr.

Welche Partei gewinnt?

Die aktuelle Klimadebatte sollte den Grünen und den Grünliberalen (GLP) Auftrieb in der Legislative geben. Die Frage ist, ob dies auf Kosten der SP geschieht. Nach unseren Umfragen verliert die SP zwar ein Prozent im Parlament, in den meisten kantonalen Wahlen hat sie jedoch gewonnen.

Bei wem bleibt alles stabil?

Wahrscheinlich bei der FDP. Sie legte vor vier Jahren bei den Kantonsratswahlen massiv zu. Das wird schwierig zu toppen. Kleinere Parteien wie AL, CVP, EVP oder EDU könnten ihre Sitze im Parlament ebenfalls halten. Möglich ist auch, dass CVP, EVP und EDU leichte Verluste hinnehmen müssen. Mehr verlieren wird wohl die BDP. Das war schon vor vier Jahren so. Diesmal könnte die Partei sogar an der Wahlhürde für den Kantonsrat scheitern.

Sind die Resultate der Zürcher Wahlen ein Indikator für die eidgenössischen Wahlen im Herbst?

Das sind sie. Denn der Kanton ist der bevölkerungsreichste der Schweiz und die eidgenössischen Wahlen sind zeitnah. Zudem gehen viele politische Trends von Zürich aus. Trotzdem darf man die Resultate am Sonntag nicht überbewerten. So legte die FDP vor vier Jahren in Zürich massiv zu, während bei den eidgenössischen Wahlen vor allem die SVP gewann.