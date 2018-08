«Ich sah die Kanone und bekam die volle Ladung»

Als es in der Nacht auf Sonntag auf dem Zürcher Sechseläutenplatz zu Krawallen kam, ist Willi Roth (32) gerade dabei, ein paar Clips für seine Instagram-Follower zu drehen. Ein Wochenendtrip in die Schweiz führte den deutschen Fotoblogger an den Zürichsee.

«Plötzlich habe ich viele Leute gesehen und wollte schauen, was da los war», beschreibt er gegenüber 20 Minuten den Moment, als kurz vor Mitternacht ein Grosseinsatz der Polizei stattfand. «Dann sah ich die Kanone und dachte, die sind auf dem Rückzug. Aber da bekam ich schon die volle Ladung.» Und: Roth wird nicht nur ein- sondern gleich zweimal vom Wasserwerfer der Polizei getroffen.

«Eine Frau lief röchelnd an mir vorbei»

«Alle sind weggerannt, eine Frau lief röchelnd an mir vorbei», erzählt er weiter. Und auch Willi hat Schmerzen. «Die Augen und sogar die Kopfhaut haben ordentlich gebrannt.»

Fotos von Willi Roth und seine Insta-Story aus der Schweiz gibts hier:

(bla)