«Sah wie funktionsfähige Rohrbombe aus»

An der Street Parade sind in einem verdächtigen Rucksack Rohrbomben-Attrappen gefunden worden. Peter Bächer von der Kantonspolizei Zürich leitete am Sonntag die Ermittlungen zum Fall. Der Abteilungschef der Kriminalpolizei nimmt Stellung im Interview.

Wie hat man den Rucksack untersucht?

Der Rucksack wurde an einem dafür geeigneten Ort vor allem auch im Hinblick auf mögliche Spuren untersucht.

Wie ist man auf den Rucksack aufmerksam geworden? Gab es eine Drohung?

Die Stadtpolizei Zürich wurde im Rahmen ihres Einsatzes anlässlich der Street Parade auf den Rucksack aufmerksam.

Wie hat man den Rucksack abtransportiert?

Der Rucksack wurde an einen Ort gebracht, an welchem ein Objekt unter Berücksichtigung der Eigensicherung für die Mitrarbeitenden des Forensischen Instituts entsprechende Untersuchungen vorgenommen werden können.

Ein 35-jähriger Schweizer wurde festgenommen. Was war mit ihm?

Der 35-jährige Schweizer konnte entlastet werden. Er ist nicht beteiligt an der Tat und konnte aus der Haft entlassen werden.

Wie hat die Bombenatrappe ausgesehen?

Die Attrappe sah für die Spezialisten des Forensischen Instituts so aus, dass von einer funktionsfähigen Rohrbombe ausgegangen werden musste.

Hatte man schon einmal so einen Fall an einem Grossanlass?

Einen direkt vergleichbaren Fall ist nicht bekannt, die Polizei ist aber auf solche Fälle sehr gut vorbereitet, die Abläufe sind trainiert und vorbereitet. Täter müssen wie im vorliegenden Fall damit rechnen, sehr rasch zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Wie ist man auf den deutschen Tatverdächtigen gekommen? Ist er polizeibekannt? Was war sein Motiv? Ist er geständig?

Sofort wurden aufwendige Soko-Strukturen aufgebaut, bei welchen verschiedenste zum Teil hochspezialisierte Spezialistinnen und Spezialisten zusammenarbeiteten. Auch die Bevölkerung wurde im Zusammenhang mit dem Rucksack um Mithilfe gebeten. Von verschiedenen verfolgten Spuren erwies sich diejenige in den Kanton Aargau als die richtige. Beim Verhafteten dürfte es sich mutmasslich um diejenige Person handeln, die den Rucksack abgelegt hat.

Die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl führt die weiteren Ermittlungen.