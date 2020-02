«Schön zu sehen, wie Menschen sich freuen»

Ballone für Marroniverkäufer, Lindorkugeln am Skilift oder ein Billettautomat, bei dem das Ticket schon bezahlt ist: Sieben Freunde machen seit zwei Jahren Fremden eine Freude. Sie sind überzeugt, dass man Leute lieber positiv überraschen soll, als sie zu verarschen. Ihre Aktionen nennen sie «Change Moments» und halten sie mit versteckter Kamera fest, die Videos teilen sie auf Youtube.

«Wenn du Leute überraschst, gehst du am Abend mit einem richtig guten Gefühl ins Bett», sagt Initiant Stefan Pfister (30). An die 1000 Menschen haben die Jungs schon überrascht. Das Schönste an ihren Aktionen sei, dass sich immer wieder neue Leute vom Teilen anstecken liessen und selber gute Taten vollbringen würden.

«Sind keine Influencer»

In ihrem neusten Video sieht man die Freunde in Zürich, wo sie Pendlern beim Helvetiaplatz mit Heizpilzen, Kaffee und Gipfeli eine Freude machen. «Die meisten von uns pendeln selber und jeder steht am Morgen irgendwo ein paar Minuten und wartet auf den ÖV», sagt Pfister. Es sei deshalb eine coole Gelegenheit gewesen, Leute kurz aus dem Alltag zu reissen und ihnen ein gutes Gefühl für den Tag zu geben.

Die Kosten für ihre Einsätze trägt das Team selber, es wird aber auch von Menschen unterstützt, die die Idee von «Change Moments» toll finden. Und auch wenn sie ihren eigenen Instagram-Kanal führen, betont Pfister: «Wir sind weder Youtuber noch Influencer, wir machen das einfach, weil wir es gern tun.»

