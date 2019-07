Junges Mädchen tanzt am Züri-Fäscht an Stange

Vier Tänzerinnen haben am Samstagabend um 21.30 Uhr an zwei Pole-Dance-Stangen die Besucher am Züri-Fäscht unterhalten. Auf die Bühne beim Seefeldquai wagten sich aber auch zahlreiche Zuschauer – darunter ein Mädchen. «Das war befremdlich für mich», sagt ein Leser-Reporter, der die Show mitverfolgt hat. Es müsse doch nicht sein, dass eine Minderjährige bei einem Pole Dance auf die Bühne gehe.

Umfrage Würden Sie Ihre Tochter auf die Pole-Dance-Bühne lassen? Ja, da sehe ich kein Problem.

Nein, Mädchen gehören dort nicht hin.

Wenn das Mädchen einverstanden ist, ist es ok.

Macht, was ihr wollt.

Es habe seltsam auf ihn gewirkt, dass leicht bekleidete Frauen mit einem Mädchen auf dem Podest standen. Auch wenn die Eltern das Einverständnis gegeben hätten, ist für ihn klar: «Ich würde mein Kind vor all den Leuten nicht auf die Bühne lassen», so der 25-jährige Zürcher.

Vater kannte Tänzerinnen

Erstaunt, dass ein Mädchen mitmacht, ist auch Peter Wyrsch gewesen, der für die Show verantwortlich war. «Ich habe zuerst ein bisschen komisch geschaut», sagt er am Sonntag zu 20 Minuten. Viele Kinder hätten die Show gesehen. «Man muss da schon aufpassen, dass alles im Rahmen bleibt.»

Für die Darbietung seien vier Tänzerinnen gebucht gewesen. «Immer wieder kamen Leute auf die Bühne, die richtig gut tanzen konnten», so der 44-jährige Aargauer. Dann sei auch ein Mann mit seiner Tochter da gewesen. «Er kannte die Tänzerinnen und schickte seine Tochter auf die Bühne. Sie konnte auch super tanzen.» Es habe sich alles im professionellen Rahmen abgespielt und dem Publikum habe die Show sehr gut gefallen. «Der grosse Aufwand hat sich gelohnt.»

(tam)