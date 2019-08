«Sie entsorgen sogar ihre Möbel in den Bächen»

Littering und illegale Abfallentsorgung – dagegen kämpft die Zürcher Gemeinde Dielsdorf laut ihrem Gemeindeschreiber seit langem. Bisher mussten solche Vergehen über die Polizei und das Statthalteramt in Form einer Anzeige verfolgt werden. Künftig soll die Gemeindepolizei die Bussen für diese und weitere Verletzungen der Polizeiverordnung selbst verhängen können. Dafür hat die Gemeinde einen Ordnungsbussenkatalog mit 26 Einträgen ausgearbeitet.

«Den Anstoss zur Änderung gab die Litteringproblematik», sagt Gemeindeschreiber Marco Renggli zum «Zürcher Unterländer». Es sei sogar vorgekommen, dass Personen ihre Möbel in den Bächen entsorgt hätten. An der Glassammelstelle konnten per Videoüberwachung wiederholt Personen dabei ertappt werden, wie sie illegal sonstigen Abfall deponierten.

«Bussen sollen angemessen sein»

Im Bussenkatalog heisst es deshalb unter anderem: Wer den öffentlichen oder privaten Grund durch Wegwerfen oder Liegenlassen von Kleinabfällen verunreinigt, wird mit einer Busse von 100 Franken bestraft. Bevor das der Fall ist, muss der Katalog aber vom Statthalteramt genehmigt werden.

Im kommunalen Vergleich fallen die Ordnungsbussen in Dielsdorf tendenziell tiefer aus, wie die Zeitung schreibt. Entfernt man in Bülach etwa eine Schutzvorrichtung wie einen Dolendeckel, wird man mit einer Busse in Höhe von 300 Franken bestraft. In Dielsdorf kostet dieser Akt des Vandalismus lediglich 50 Franken. Dass die Bussen in Dielsdorf eher tief angesetzt sind, sei unbeabsichtigt. «Die Bussen sollen angemessen, also nicht zu tief oder zu hoch sein», erklärt Renggli.

