Traurig sitzt die Rentnerin in ihrer Wohnung in Zürich und schaut sich das Foto ihres verstorbenen Katers an: «Mein Schatz ist vor zwei Jahren gestorben. Ich vermisse ihn heute noch.» Ein unglaublich toller Kater sei er gewesen: «Ein richtiger Gentleman.»

Um ihn bei sich zu haben, liess ihn die Rentnerin kremieren. Vor ein paar Wochen wollte sie nun emotional damit abschliessen und die Überreste ihres Katers im Garten verstreuen: «Bei seinem Lieblingsbaum. Dort sass er immer.»

«Das sind nicht die Überreste meines Katers»

Doch als sie den Sack mit der Asche öffnete, traf sie der Schlag: «Das sind nicht die Überreste meines Katers – die Asche wurde vertauscht», ist die Katzenliebhaberin überzeugt. Viel zu schwer sei die Asche. Zudem irritiere sie die Farbe. «Bei meiner anderen Katze sahen die sterblichen Überreste ganz anders aus.»

Zudem habe sie kleine Steinchen in der Asche gefunden: «Ich befürchte, dass da noch Zement hinzugefügt wurde.» Sie wolle aber nicht das Krematorium an den Pranger stellen. «Ich will den Leuten nur raten, während der Kremation persönlich dabei zu sein», sagt sie.

Tier wird nach Eintreffen mit ID-Chip versehen

Beim Krematorium kann man sich nicht vorstellen, dass ein Fehler passiert ist: «Sobald das Tier bei uns ist, wird es mit einem ID-Chip versehen», sagt Esther Sager vom Tierkrematorium Seon. «Das ist eine fortlaufende Nummer, die wir entweder an der Pfote des Tieres oder am Sack anbringen.»

Dass der Eindruck einer falschen Asche entsteht, kann sie aber verstehen: «Die Aschenmenge variiert von Tier zu Tier», erklärt Sager. «Selbst gleich schwere Katzen können eine unterschiedliche Aschenmenge haben. Das kann für Verwirrung sorgen.»

«Sie haben die Asche meines Katers vertauscht»

«Wir können garantieren, dass es bei uns keine Verwechslungen gibt»

Ausschlaggebend sei der Knochenbau und nicht das Lebendgewicht des Tieres. Auch die Art der Mahlung spiele eine Rolle: «Es gibt sowohl feinere als auch gröbere Methoden», sagt Sager. Die Aschenfarbe könne hingegen schon variieren. Die Kremationsdauer, Spielzeuge, Halsbänder und Decken könnten ebenfalls einen Einfluss auf die Farbe nehmen, erklärt Sager.

«Wir können der Frau wirklich garantieren, dass es bei uns keine Verwechslungen gibt.» Immerhin arbeite man im Krematorium mit viel Mitgefühl und Sorgfalt: «Viele Besitzer bringen ihr Haustier selber vorbei.» Das Team nehme sich für jeden einzelnen viel Zeit und bespreche den Ablauf in Ruhe.

«Für einige ist das emotional zu viel»

Erst wenn sich die Personen verabschiedet haben, wird das Tier zuerst in den Kühlraum gebracht und in der Regel am nächsten Tag kremiert, so Sager. «Für die Besitzer besteht die Möglichkeit, während der Kremation dabei zu sein und das Tier bis zum Ofen zu begleiten», erklärt Sager. Aber nicht alle mögen das: «Für einige ist das emotional zu viel.»

Wurde das Tier schliesslich kremiert, werden die Knochen gemahlen und als Asche in einem Säckchen, einer Holzkiste oder einer Urne dem Besitzer übergeben: «Es gibt aber auch Personen, die lassen die Überreste bei uns und wir legen sie ins Gemeinschaftsgrab.» Jeder gehe mit Trauer schliesslich anders um: «Ich hoffe, dass auch die Frau endlich ihren Seelenfrieden findet.»

DNA-Analyse wäre sehr aufwendig und ohne Erfolgsgarantie

Im Nachhinein festzustellen, von welchem Tier die Asche stammt, ist fast unmöglich: «Es braucht viel Glück, um aus Aschenresten die Art des Tieres zu bestimmen», sagt Nadja Morf vom Institut für Rechtsmedizin Zürich. Man könne es mit einer DNA-Analyse versuchen, doch dazu brauche es mindestens ein grösseres Knochenstück.

Diese würden in Schweizer Krematorien oft aussortiert oder verkleinert. «Eine Analyse ist deshalb sehr aufwendig, und es gibt keine Garantie auf Erfolg.»

