«Sie lassen ihn gehen, bis er jemanden tötet»

Ein verwirrter Mann hat am Donnerstag in Zürich-Affoltern für ein Grossaufgebot der Polizei gesorgt. Laut Mitteilung streckte er sein weinendes und schreiendes Kind aus dem Fenster und drohte damit, es fallen zu lassen, wenn seine Forderungen nicht erfüllt würden. Schon Mitte September bedrohte er Kinder auf einem Pausenplatz.

Ein Anwohner, dessen Kind in die Schule geht, wo der Mann herumgeschrien hatte, sagt zum Vorfall vom Donnerstag: «Ich bin sprachlos, dass nichts gegen den Mann unternommen wurde.» Es sei absehbar gewesen, dass wieder etwas passiere. Eine andere Anwohnerin kritisiert, dass man zu wenig gemacht habe. «Sie werden ihn wieder gehen lassen, bis er jemanden tötet.»

Der verwirrte Mann und dessen Ehefrau wurden verhaftet und anschliessend medizinischem Fachpersonal übergeben, wie es in der Mitteilung der Stadtpolizei vom Donnerstag heisst. Aktiv in diesem Fall sei auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich (Kesb), wie Medienchef Marco Cortesi auf Anfrage sagt.

Was braucht es, bis sich die Behörden einschalten? Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die Psychiatrische Universitätsklinik und die Stadtpolizei Zürich erklären, wann und wie sie in solchen Fällen handeln können.

Was kann die Polizei tun?

Die Polizei kann nur dann ermitteln, wenn eine Meldung über eine Gefährdung, eine Straftat oder eine mögliche Straftat vorliegt oder sie Kenntnis davon hat. «Jeder, der sich bedroht fühlt oder eine mögliche Straftat beobachtet hat, kann sich bei der Polizei melden», sagt Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich. Das sei etwa bei Drohungen gegen Personen der Fall. «Bei einer akuten Gefährdung nimmt die Polizei den Gefährder fest. Stellt sich heraus, dass die Person verwirrt ist, zieht die Polizei einen Arzt bei. Dieser entscheidet, ob die Person fürsorgerisch untergebracht wird.»

Was kann eine psychiatrische Einrichtung tun?

Es gibt zwei Wege, auf denen ein Patient in eine psychiatrische Klinik kommt – entweder freiwillig oder über eine Fürsorgerische Unterbringung (FU). «Im Kanton Zürich ist hierfür die Kesb und ein delegierter Arzt oder eine delegierte Ärztin zuständig», sagt Marc Stutz, Sprecher der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Die betroffene Person kann sich mit einem Rekurs gegen die Einweisung wehren.

Bei einer FU wird regelmässig geprüft, ob die Voraussetzung für eine solche noch gegeben ist. «In der Regel wird sie innerhalb weniger Tage bis Wochen aufgehoben», so Stutz. In rund einem Viertel der Fälle werde Beschwerde gegen die FU erhoben. In etwa zehn Prozent dieser Fälle führe das zur Aufhebung. «Eine ärztlich angeordnete FU dauert im Kanton Zürich maximal sechs Wochen. In wenigen Fällen wird eine Verlängerung durch die Kesb angeordnet.»

Kann es vorkommen, dass ein Patient entlassen wird, obwohl noch eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt?

In der Schweiz regelt das Zivilgesetzbuch und zusätzlich in den jeweiligen Kantonen das Einführungsgesetz die Fürsorgerische Unterbringung, so Stutz. «Das Spannungsfeld zwischen Autonomiewahrung und Fürsorgepflicht kann dabei eine Herausforderung darstellen.» Nach einer Entlassung könne eine Person bei weiterbestehender Behandlungsbedürftigkeit ambulant betreut werden.

Was kann die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde tun?

Damit die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) tätig werden kann, braucht es eine Gefährdungsmeldung. «Jede Person oder Einrichtung wie eine Schule oder eine Klinik kann eine Gefährdungsmeldung machen, wenn sie sieht, dass ein Kind oder ein Erwachsener auf Unterstützung angewiesen ist», sagt Yvo Biderbost, Leiter Rechtsdienst bei der Kesb der Stadt Zürich. Die Behörde prüfe dann, ob weitere Abklärungen und allenfalls Massnahmen notwendig seien.

Dazu gehört bei einer psychischen Störung etwa die Unterbringung in einer Einrichtung. «Eine solche Einweisung kann auch durch einen Arzt erfolgen, was in der Praxis häufig vorkommt», so Biderbost. Im Verfahren komme die betroffene Person bereits vor der Ergreifung einer Massnahme zu Wort. «Sie kann ihre Sicht der Dinge schon vorgängig darlegen.» So könne die Notwendigkeit und Angemessenheit der Massnahme unter Berücksichtigung der Argumentation der betroffenen Person abgewogen werden. Verfügte Anordnungen sind mit einer Beschwerde gerichtlich anfechtbar.

Das Verfahren sei abgeschlossen, wenn eine Massnahme angeordnet wird oder von einer Massnahme abgesehen werden kann. «Wurde etwas ausnahmsweise nur vorsorglich angeordnet, weil das aufgrund entsprechender Dringlichkeit notwendig war, sind die noch fehlenden Umstände abzuklären und das Angeordnete so rasch als möglich entweder zu bestätigen, anzupassen oder aufzuheben.»

Wie geht es im Fall von Zürich-Affoltern weiter?

Das ist nicht klar. Zum konkreten Fall sind aus Datenschutzgründen keine Angaben möglich. Es ist deshalb unklar, wie es weitergeht und welche Massnahmen erfolgen werden.

