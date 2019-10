«Sie urinierten meinem Sohn auf die Turnkleider»

Ein Vater ist besorgt um seinen 6-jährigen Sohn: Der Junge, der in einem Zürcher Quartier in die Schule geht, werde massiv gemobbt. «Einmal packte ein älteres Kind meinen Sohn so fest, dass das Spuren hinterliess. Er wollte damit erreichen, dass mein Sohn sich nicht wehren und ein anderes Kind ihn schlagen konnte», sagt der Vater.

Vor einigen Tagen sei es zudem zu einem Vorfall während des Turnunterrichts gekommen. «Ein Junge aus derselben Klasse ging in die Toilettenpause. Dabei pinkelte er die Kleider meines Sohnes voll», sagt der Vater weiter. Ein anderes Kind habe die Szenen per Zufall mitbekommen und es dem Lehrer erzählt. «Mein Sohn hatte keine Kleider mehr zum Umziehen und war am Boden zerstört.»

Angst um Kind

Der Vater macht sich Sorgen um sein Kind. Bereits im Kindergarten, der zur Schule gehört, sei der Junge gemobbt worden. «Als das Kind den Kindergarten besuchte, wurde es von einem seiner Mitschüler mehrmals bedroht. Er sagte ihm, dass er ihm mit einem Messer die Kehle durchschneiden würde. Glücklicherweise wurde das Messer noch nie gesehen», sagt der Vater.

Dieser arbeitet derzeit im Kanton Aargau. «Ich habe Angst um mein Kind. Er könnte durch die Übergriffe nicht nur psychischen Schaden, sondern körperlich schwere Verletzungen davontragen», sagt der Vater, «ich kann aber wegen meines Jobs mein Kind nicht rund um die Uhr überwachen und bin nach einem Vorfall auch nicht in fünf Minuten bei ihm.»

«Ich fühle mich alleingelassen»

Der Vater habe bereits mehrmals bei der Schulleitung um Hilfe gebeten. Doch seiner Ansicht nach macht diese zu wenig, um seinen Sohn vor den Mobbingattacken zu schützen. «Die Vorfälle ereignen sich seit längerer Zeit. Ich habe bisher noch keine Verbesserung festgestellt. Ich fühle mich alleingelassen», sagt der Vater, der den Mobbingfall auch deshalb nun öffentlich machen will.

Noch habe die Schule beispielsweise eine Versetzung in eine andere Schule nicht zum Thema gemacht. «Wir sind offen für Empfehlungen», sagt der Vater.

Verschiedene Massnahmen

Der Schulleiter der betroffenen Schule gibt auf Anfrage von 20 Minuten keine Auskunft zum Fall, sondern verweist auf die Kreisschulbehörde Schulkreis Waidberg. Präsidentin Gabriela Rothenfluh lässt die Vorwürfe des Vaters nicht gelten, dass die Schule untätig sei. «Die schwierige Situation einer ersten Klasse ist uns bekannt. Wir sind da dran.»

Es würden verschiedene Massnahmen ergriffen. So würden die Schulsozialarbeit und der Schulpsychologische Dienst beigezogen. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern werde gesucht.

«Kinder eins zu eins zu betreuen, ist kaum umsetzbar»

Einfach sei die Situation auch für die Schule nicht, sagt Gabriela Rothenfluh. «Oft passieren die Vorfälle vor oder nach dem Unterricht sowie während der Pausen. Kinder eins zu eins zu betreuen, ist kaum umsetzbar und würde das Ziel verfehlen», sagt Rothenfluh. Ein Kind von der Schule zu verweisen, sei ebenfalls unverhältnismässig und praktisch nicht möglich. «Es ist unsere Aufgabe, alle Kinder in der Volksschule zu integrieren», sagt Rothenfluh.

Eine einfache und schnelle Lösung liege derzeit nicht vor. «Wir arbeiten aber daran, dass sich die Situation mittelfristig entspannt», sagt Rothenfluh.